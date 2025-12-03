¿Comienza la limpia? El jugador extranjero que saldría de Chivas junto a Chicharito Hernández

Chivas no pudo seguir en carrera por el título de la Liga BBVA MX y fue eliminado en los cuartos de final del Apertura 2025 a manos de Cruz Azul. En este contexto, el club de Guadalajara ya comenzó a preparar su plantilla para el Clausura 2026, donde si bien podría tener las llegadas de jugadores como Ángel Sepúlveda , también sufrirá bajas importantes como la de Chicharito Hernández. No obstante, un jugador extranjero se sumaría al inicio de esta “limpia”.

Cade Cowell tendría todo listo para salir de Chivas este invierno

Además de la inminente salida de Javier Hernández , reportes indican que Chivas sufrirá la baja de Cade Cowell en el próximo libro de pases. Tras su gran actuación con gol incluido en los cuartos de final frente a Cruz Azul, la directiva rojiblanca barajó la posibilidad de seguir contando con el jugador estadounidense de cara al Clausura 2026, pero fue el propio delantero quien habría tomado la decisión de abandonar Guadalajara en invierno.

Crédito: @Chivas / X Cade Cowell regresaría a la MLS

El posible destino de Cade Cowell en caso de dejar Chivas

Según pudo comentar el periodista José María Garrido en su canal de YouTube, el futbolista de apenas 22 años tendría la intención de regresar a la MLS y jugar para el New York Red Bull. Como si fuese poco, el corresponsal no tuvo temor a afirmar que Cowell saldría a préstamo del Guadalajara, por un año y con opción de compra. En este contexto, el nacido en California tendría los días contados en Chivas.

TE PUEDE INTERESAR:



La razón por la que Cade Cowell desea regresar a la MLS

Cabe resaltar que Cowell se formó como futbolista en la academia del San José Earthquakes de la MLS y jugó allí gran parte de su carrera. Una de las razones por las que Cade regresaría a Estados Unidos es porque va a ser padre y quiere tener a su hijo en territorio norteamericano.

Sin embargo, no sería la única razón, pues la falta de minutos en Chivas también habría repercutido en su decisión. La fuente mencionada remarcó que Cowell tiene la intención de disputar la Copa del Mundo 2026 con Estados Unidos, por lo que necesita jugar para aspirar a tener un lugar en la lista de Mauricio Pochettino.

Lo cierto es que Cade Cowell disputó 14 partidos a lo largo del Apertura 2025, pero solo en 5 de ellos arrancó como titular. En total, estuvo 565 minutos en cancha y apenas logró convertir 2 goles. Cabe destacar que el delantero puede jugar en Chivas pese a haber nacido en EE. UU. por tener nacionalidad mexicana.