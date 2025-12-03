“No vas a...”: La advertencia de un aficionado con Ángel Sepúlveda para que se quede en Cruz Azul

Cruz Azul puso dos condiciones para la salida de Ángel Sepúlveda y ahora su futuro es incierto y genera intriga en toda la Liga BBVA MX. El delantero, que renovó contrato con La Máquina a inicios de este año, podría convertirse en refuerzo de Chivas en el próximo mercado invernal y disputar con ellos el Clausura 2026. Ante esta posibilidad, los aficionados cementeros ya se expresan sin tapujos.

En medio de las negociaciones entre clubes , un momento difundido en redes sociales entre el jugador y un aficionado celeste no paso desapercibido. Mientras Sepúlveda firmaba autógrafos desde su auto y se tomaba fotos con seguidores de La Máquina, alguien aprovechó para mandarle un mensaje contundente.

"En Chivas no vas a ganar nada", fue la frase de uno de los aficionados que se acercaron al auto de Sepúlveda. Si bien sucedió esto, él no hizo caso y continuó interactuando con los demás fanáticos, el momento no tardó en volverse viral y muchos usuarios debaten si el Rebaño Sagrado es el lugar ideal para el experimentado delantero.

"En Chivas no vas a ganar nada" le dicen a Sepu mientras firmaba algunos jerseys despues de los rumores del interes del Guadalajara por los servicios de nuestro delantero! pic.twitter.com/pOI7ZUAKVj — El CHEMIN (@ElChemin1) December 2, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



Las condiciones de Cruz Azul para el traspaso de Sepúlveda

Pese a no ser un titular habitual, Sepúlveda ya suma siete goles en el Apertura 2025 (entre la Fase Regular y la Liguilla) y supo ser crucial en varios encuentros. Ante el interés de Guadalajara, el delantero vería con buenos ojos cambiar de club en busca de más minutos en el Clausura.

Instagram @angel_sepulveda15

No obstante, desde La Noria dejaron claras las condiciones. Tal como reveló el periodista César Caballero, existen dos factores que Cruz Azul no piensa negociar: Sepúlveda no se irá antes de que concluya la participación del equipo en el semestre (Liga BBVA MX y Copa Intercontinental) y su salida solo sería mediante una venta definitiva.