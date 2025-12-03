deportes
“No vas a...”: La advertencia de un aficionado con Ángel Sepúlveda para que se quede en Cruz Azul

Este fanático se mostró en contra del posible traspaso del delantero a Chivas y le dio un contundente mensaje

Ángel Sepúlveda, entre Cruz Azul y Chivas
Instagram @angel_sepulveda15
Marco Espósito | DR
Liga MX
Cruz Azul puso dos condiciones para la salida de Ángel Sepúlveda y ahora su futuro es incierto y genera intriga en toda la Liga BBVA MX. El delantero, que renovó contrato con La Máquina a inicios de este año, podría convertirse en refuerzo de Chivas en el próximo mercado invernal y disputar con ellos el Clausura 2026. Ante esta posibilidad, los aficionados cementeros ya se expresan sin tapujos.

En medio de las negociaciones entre clubes , un momento difundido en redes sociales entre el jugador y un aficionado celeste no paso desapercibido. Mientras Sepúlveda firmaba autógrafos desde su auto y se tomaba fotos con seguidores de La Máquina, alguien aprovechó para mandarle un mensaje contundente.

"En Chivas no vas a ganar nada", fue la frase de uno de los aficionados que se acercaron al auto de Sepúlveda. Si bien sucedió esto, él no hizo caso y continuó interactuando con los demás fanáticos, el momento no tardó en volverse viral y muchos usuarios debaten si el Rebaño Sagrado es el lugar ideal para el experimentado delantero.

Las condiciones de Cruz Azul para el traspaso de Sepúlveda

Pese a no ser un titular habitual, Sepúlveda ya suma siete goles en el Apertura 2025 (entre la Fase Regular y la Liguilla) y supo ser crucial en varios encuentros. Ante el interés de Guadalajara, el delantero vería con buenos ojos cambiar de club en busca de más minutos en el Clausura.

Sepúlveda podría dejar Cruz Azul y sumarse a Chivas
Instagram @angel_sepulveda15

No obstante, desde La Noria dejaron claras las condiciones. Tal como reveló el periodista César Caballero, existen dos factores que Cruz Azul no piensa negociar: Sepúlveda no se irá antes de que concluya la participación del equipo en el semestre (Liga BBVA MX y Copa Intercontinental) y su salida solo sería mediante una venta definitiva.

Cruz Azul
Chivas
