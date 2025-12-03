“No vas a...”: La advertencia de un aficionado con Ángel Sepúlveda para que se quede en Cruz Azul
Este fanático se mostró en contra del posible traspaso del delantero a Chivas y le dio un contundente mensaje
Cruz Azul puso dos condiciones para la salida de Ángel Sepúlveda y ahora su futuro es incierto y genera intriga en toda la Liga BBVA MX. El delantero, que renovó contrato con La Máquina a inicios de este año, podría convertirse en refuerzo de Chivas en el próximo mercado invernal y disputar con ellos el Clausura 2026. Ante esta posibilidad, los aficionados cementeros ya se expresan sin tapujos.
En medio de las negociaciones entre clubes , un momento difundido en redes sociales entre el jugador y un aficionado celeste no paso desapercibido. Mientras Sepúlveda firmaba autógrafos desde su auto y se tomaba fotos con seguidores de La Máquina, alguien aprovechó para mandarle un mensaje contundente.
"En Chivas no vas a ganar nada", fue la frase de uno de los aficionados que se acercaron al auto de Sepúlveda. Si bien sucedió esto, él no hizo caso y continuó interactuando con los demás fanáticos, el momento no tardó en volverse viral y muchos usuarios debaten si el Rebaño Sagrado es el lugar ideal para el experimentado delantero.
"En Chivas no vas a ganar nada" le dicen a Sepu mientras firmaba algunos jerseys despues de los rumores del interes del Guadalajara por los servicios de nuestro delantero! pic.twitter.com/pOI7ZUAKVj— El CHEMIN (@ElChemin1) December 2, 2025
TE PUEDE INTERESAR:
- HISTORIA: México GOLEA 14-0 y sueña con ser el gran favorito en la próxima Copa del Mundo
- Sin importar que pase en el duelo con Cruz Azul, este jugador tendría los días contados en Chivas
- Baba Vanga lanzó esta predicción y todos temen que ocurra en el Sorteo del Mundial 2026
Las condiciones de Cruz Azul para el traspaso de Sepúlveda
Pese a no ser un titular habitual, Sepúlveda ya suma siete goles en el Apertura 2025 (entre la Fase Regular y la Liguilla) y supo ser crucial en varios encuentros. Ante el interés de Guadalajara, el delantero vería con buenos ojos cambiar de club en busca de más minutos en el Clausura.
No obstante, desde La Noria dejaron claras las condiciones. Tal como reveló el periodista César Caballero, existen dos factores que Cruz Azul no piensa negociar: Sepúlveda no se irá antes de que concluya la participación del equipo en el semestre (Liga BBVA MX y Copa Intercontinental) y su salida solo sería mediante una venta definitiva.