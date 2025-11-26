Chivas tiene la mira en una defensa que América también desea: Milito lo quiere aún más que a César Montes

Distintos rumores indicaban que César Montes volvería a México para jugar en las Chivas de Guadalajara . Sin embargo, en las últimas horas trascendió que Gabriel Milito estaría observando a un defensa central de otras características, que tienen que ver con el modelo de juego que él está buscando para el Rebaño Sagrado. En ese contexto, se lo ‘robaría’ al América.

Mientras que Chivas se enfoca en el partido contra Cruz Azul por la Liguilla del Torneo Apertura 2025, su entrenador Gabriel Milito habría descartado a César Montes para buscar el fichaje de Eduardo Águila, un futbolista que también estaría en los planes del Club América para el comienzo del próximo año. ¿Qué elegirá el defensor de Atlético San Luis?

RCD Espanyol

Los detalles del posible fichaje de Eduardo Águila por Chivas: pedido de Milito

Según lo informado por el periodista César Huerta, “el profe Milito ha pedido un central del corte de los que él utiliza”. En ese sentido, pidió que sea de buen pie, de preferencia zurdo, con buena salida y ágil. “El perfil por lo que escucho y lo que me describen, tiene que ver más con Eduardo Águila que con César Montes”, dijo el reportero.

TE PUEDE INTERESAR:



En ese marco, todo indica que no es César Montes el futbolista que quiere Milito para el último tramo de la temporada 2025-26, sino que busca otro estilo, tal como el que tiene en observación el equipo de Coapa. Hay que ver si este rumor se traduce efectivamente en una oferta para el futbolista de Atlético San Luis.

@eduardoac02 / IG Eduardo Águila es buscado por el América, pero podría fichar por Chivas

¿Quién es Eduardo Águila, defensa que buscaría Chivas de Guadalajara?

Eduardo Águila nació el 17 de mayo de 2002 en Ocotlán, Jalisco, y con 23 años se consolidó como titular en la defensa de Atlético San Luis. De hecho, de 15 partidos que jugó en el Apertura 2025, 14 de ellos fueron iniciando el encuentro. Además, marcó un gol en este campeonato y apenas le sacaron una tarjeta amarilla en el torneo de la Liga BBVA MX.

Algo que también puede inclinar la balanza hacia el lado de Águila en lugar de Montes es el valor de mercado. Según Transfermarkt, el de San Luis tiene un precio de 3.5 millones de euros, mientras que el de Lokomotiv Moscú vale 6 millones de la moneda europea.