Chivas deja de ser el favorito al título: ¿Toluca o América lideran la estadística?

Mientras que en su momento las estadísticas decían que entre Toluca y Chivas saldría el campeón del Apertura 2026, ahora los escarlatas ocupan el primer lugar en las probabilidades de conquistar la Liga BBVA MX. Según las proyecciones de Statiskicks, el Guadalajara dejó de ser el equipo con mayores posibilidades pero sigue superando al América.

Así como hay gran preocupación para Gabriel Milito en Chivas, los números también muestran que América y Cruz Azul siguen en la pelea por el título. Las proyecciones colocan a Toluca en el primer puesto, seguido por el Guadalajara y las Águilas.

during the 11th round match between Atlas vs (and) Guadalajara as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Jalisco Stadium, on October 10, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Juan Carlos Ocampo/MEXSPORT

Toluca aventaja a Chivas y al América

Según los datos de Statiskicks, Toluca tiene un 25.8% de probabilidades de ser campeón del Apertura 2026. Chivas tiene 21.9% y aparece en segundo lugar, mientras que el Club América con 18.9% ocupa el tercer puesto. Es la primera vez en el torneo que el conjunto rojiblanco deja de encabezar esta proyección estadística.

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En cuanto a la estimación de puntos al finalizar la fase regular, América figura con 32.3; por encima de Toluca, con 30.9, y Chivas, con 29.9. Sin embargo, el cálculo de probabilidades de campeonato contempla también el posible desarrollo de la Liguilla, por lo que el equipo con más puntos proyectados no necesariamente es el que aparece como favorito al título.

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Cruz Azul supera a Querétaro a pesar de ir por debajo en la tabla

Otro dato que llama la atención es la posición de Cruz Azul en las probabilidades de campeonato. Aunque aparece en el séptimo lugar de la tabla, con 17 puntos, La Máquina tiene un 11.1% de posibilidades de conquistar el torneo, por encima de Querétaro, que figura tercero en la clasificación con 20 puntos, pero los Gallos Blancos registran un 5.6% de campeonar.

La diferencia también se observa en las proyecciones de puntos: Cruz Azul alcanzaría 26.5, mientras que Querétaro llegaría a 30.3.

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Las cifras de Statiskicks son resultado de simulaciones y no constituyen pronósticos definitivos. Con varias jornadas por disputarse, el panorama todavía puede cambiar antes de que comience la Liguilla.

