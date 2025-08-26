Chivas lo dejó ir, Cruz Azul pagó una fortuna y hoy es el jugador más influyente de la Liga BBVA MX

Chivas no está pasando un buen momento en la Liga BBVA MX y, ahora, tendrá hasta 7 bajas para enfrentar a Cruz Azul este próximo fin de semana . Como si fuese poco, el Rebaño podría echar de menos a Jesús Orozco, futbolista que se formó en la cantera del Guadalajara y que este 2025 tomó la decisión de fichar por La Máquina a cambio de una fortuna. Hoy es el jugador más influyente de la Liga BBVA MX.

De acuerdo a los datos ofrecidos por 365scores, Jesús Orozco es el jugador con mayor Impact Rating (IR), es decir, el más influyente de la jornada 6 del Apertura 2025. Ante Toluca, el zaguero central sumó una asistencia, un pase clave, un 89% de pases precisos, 6 despejes exitosos y 4 intercepciones completadas. Tras la victoria, Nicolás Larcamón le envió un mensaje a Gonzalo Piovi por haberse quedado en Cruz Azul .

Club de Futbol Cruz Azul Jesús Orozco fue el peor jugador de Cruz Azul ante Los Ángeles Galaxy, según las estadísticas

El top 5 de jugadores más influyentes de la jornada 6 del Apertura 2025

Jesús Orozco (Cruz Azul): 71.88 de IR Joao Pedro (San Luis): 68.16 de IR Diego González (Atlas): 65.24 de IR Rubén Duarte (Pumas): 62.53 de IR Sergio Canales (Rayados): 58.15 de IR.

Los jugadores con MAYOR IR de la Jornada 6 del AP2025 🔝⭐



Según el Impact Rating de @365scoresmx, Jesús Orozco (23) 🇲🇽 es el jugador MÁS INFLUYENTE de la jornada



📊 Su partido:



🎁 1 Asistencia

🔑 1 Pases Claves

🎯 89% Pases Completados

💨 6 Despejes

🧱 2/3 Barridas Ganadas

🛡️… pic.twitter.com/T0gBhveofn — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) August 25, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuánto dinero pagó Cruz Azul por Jesús Orozco?

El defensor de 23 años de edad llegó a La Noria en el año 2025. Chivas lo dejó ir luego de que Cruz Azul haya pagado poco más de 10 millones de euros por su fichaje, según Transfermarkt. Actualmente, Orozco tiene un valor de mercado de 6,5 millones, siendo uno de los jugadores mejores valorados de La Máquina. Es posible que en Guadalajara estén extrañando su presencia en la plantilla.

Los números de Jesús Orozco en esta temporada con Cruz Azul

Desde que comenzó la temporada, Orozco jugó un total de 5 partidos con la playera de La Máquina: 3 por Liga BBVA MX y otros 2 por Leagues Cup 2025. En total, suma una asistencia, en la victoria 1-0 frente a Toluca, números más que aceptables al tratarse de un defensa central.