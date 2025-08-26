deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Fut Azteca
Liga MX
Nota

Chivas lo dejó ir, Cruz Azul pagó una fortuna y hoy es el jugador más influyente de la Liga BBVA MX

Se formó en la cantera de Chivas, pero se fue por una fortuna a Cruz Azul en este año 2025 y hoy es uno de los jugadores más destacados de la Liga BBVA MX

Chivas lo dejó ir y hoy es figura en Cruz Azul
TV Azteca
Chivas lo dejó ir y hoy es figura en Cruz Azul
Rodrigo Acuña
Liga MX
Compartir

Chivas no está pasando un buen momento en la Liga BBVA MX y, ahora, tendrá hasta 7 bajas para enfrentar a Cruz Azul este próximo fin de semana . Como si fuese poco, el Rebaño podría echar de menos a Jesús Orozco, futbolista que se formó en la cantera del Guadalajara y que este 2025 tomó la decisión de fichar por La Máquina a cambio de una fortuna. Hoy es el jugador más influyente de la Liga BBVA MX.

De acuerdo a los datos ofrecidos por 365scores, Jesús Orozco es el jugador con mayor Impact Rating (IR), es decir, el más influyente de la jornada 6 del Apertura 2025. Ante Toluca, el zaguero central sumó una asistencia, un pase clave, un 89% de pases precisos, 6 despejes exitosos y 4 intercepciones completadas. Tras la victoria, Nicolás Larcamón le envió un mensaje a Gonzalo Piovi por haberse quedado en Cruz Azul .

Jesús Orozco
Club de Futbol Cruz Azul
Jesús Orozco fue el peor jugador de Cruz Azul ante Los Ángeles Galaxy, según las estadísticas

El top 5 de jugadores más influyentes de la jornada 6 del Apertura 2025

  1. Jesús Orozco (Cruz Azul): 71.88 de IR
  2. Joao Pedro (San Luis): 68.16 de IR
  3. Diego González (Atlas): 65.24 de IR
  4. Rubén Duarte (Pumas): 62.53 de IR
  5. Sergio Canales (Rayados): 58.15 de IR.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Cuánto dinero pagó Cruz Azul por Jesús Orozco?

El defensor de 23 años de edad llegó a La Noria en el año 2025. Chivas lo dejó ir luego de que Cruz Azul haya pagado poco más de 10 millones de euros por su fichaje, según Transfermarkt. Actualmente, Orozco tiene un valor de mercado de 6,5 millones, siendo uno de los jugadores mejores valorados de La Máquina. Es posible que en Guadalajara estén extrañando su presencia en la plantilla.

Los números de Jesús Orozco en esta temporada con Cruz Azul

Desde que comenzó la temporada, Orozco jugó un total de 5 partidos con la playera de La Máquina: 3 por Liga BBVA MX y otros 2 por Leagues Cup 2025. En total, suma una asistencia, en la victoria 1-0 frente a Toluca, números más que aceptables al tratarse de un defensa central.

Chivas
Cruz Azul
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo
×
×