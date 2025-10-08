deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Los dos POSIBLES rivales de México en cuartos de final en el Mundial sub-20

La Selección Mexicana eliminó a la anfitriona Chile y se medirá al vencedor del partido entre el combinado argentino y su similar de Nigeria.

México Mundial sub-20
Crédito: Mexsport
Erick De la Rosa
Mundial México 2026
Compartir

México está en cuartos de final del Mundial sub-20 tras un recital ante su similar de Chile . Los dirigidos por Eduardo Arce golearon 4-1 a los andinos para estar en la siguiente ronda y dejar gratas sensaciones en suelo andino. Para su siguiente choque en la justa mundialista, el rival será Argentina o Nigeria.

Nuestro combinado nacional no tuvo problemas para vencer a los anfitriones en su propia cancha e hilaron triunfos en el certamen tras el triunfo por la mínima diferencia contra Marruecos en la última jornada de la fase de grupos. Ahora, México cerrará filas y esperará al vencedor del cruce entre la Albiceleste y el combinado nigeriano para establecer el plan a seguir según sea el rival.

¿Cómo llegan Argentina y Nigeria?

La Albiceleste llega como clara favorita para este cotejo tras irse perfecto en la fase de grupos. Los sudamericanos vencieron a sus similares de Australia, Cuba e Italia en la última fecha para asegurar el liderato del grupo. Por si fuera poco, anotaron ocho goles y solo recibieron dos en tres partidos, por lo que Nigeria tendrá un cotejo muy complicado.

En ese punto, los africanos calificaron como uno de los mejores terceros lugares del Mundial sub-20 con cuatro unidades, producto de una victoria, un empate y una derrota. Nigeria compartió sector con Colombia, Noruega y Arabia Saudita, uno de los grupos más peleados del Mundial y querrán dar un golpe sobre la mesa al eliminar a uno de los favoritos a llevarse el título.

Este cotejo se llevará a cabo el día miércoles 8 de octubre en punto de la 1:30 pm, misma hora que el partido entre Colombia y Sudáfrica, por lo que Conmebol espera tener un mejor día tras la eliminación de Chile en el partido contra México que se llevó a cabo el día de hoy martes 7 de octubre.

Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Erick De la Rosa

Te Recomendamos

México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×