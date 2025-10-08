Los dos POSIBLES rivales de México en cuartos de final en el Mundial sub-20

México está en cuartos de final del Mundial sub-20 tras un recital ante su similar de Chile . Los dirigidos por Eduardo Arce golearon 4-1 a los andinos para estar en la siguiente ronda y dejar gratas sensaciones en suelo andino. Para su siguiente choque en la justa mundialista, el rival será Argentina o Nigeria.

Nuestro combinado nacional no tuvo problemas para vencer a los anfitriones en su propia cancha e hilaron triunfos en el certamen tras el triunfo por la mínima diferencia contra Marruecos en la última jornada de la fase de grupos. Ahora, México cerrará filas y esperará al vencedor del cruce entre la Albiceleste y el combinado nigeriano para establecer el plan a seguir según sea el rival.

¿Cómo llegan Argentina y Nigeria?

La Albiceleste llega como clara favorita para este cotejo tras irse perfecto en la fase de grupos. Los sudamericanos vencieron a sus similares de Australia, Cuba e Italia en la última fecha para asegurar el liderato del grupo. Por si fuera poco, anotaron ocho goles y solo recibieron dos en tres partidos, por lo que Nigeria tendrá un cotejo muy complicado.

En ese punto, los africanos calificaron como uno de los mejores terceros lugares del Mundial sub-20 con cuatro unidades, producto de una victoria, un empate y una derrota. Nigeria compartió sector con Colombia, Noruega y Arabia Saudita, uno de los grupos más peleados del Mundial y querrán dar un golpe sobre la mesa al eliminar a uno de los favoritos a llevarse el título.

Este cotejo se llevará a cabo el día miércoles 8 de octubre en punto de la 1:30 pm, misma hora que el partido entre Colombia y Sudáfrica, por lo que Conmebol espera tener un mejor día tras la eliminación de Chile en el partido contra México que se llevó a cabo el día de hoy martes 7 de octubre.