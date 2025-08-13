Chivas lo despreció mucho en su momento y hoy es uno de los que más meten goles en la Liga BBVA MX

La plantilla de Chivas ha sufrido varios cambios en este mercado de fichajes, donde por ejemplo Hugo Camberos podría irse a Europa por su cláusula de salida . Sin embargo, un futbolista que todo el Rebaño lamenta haber dejado ir es Ángel Sepúlveda, delantero que hoy viste la playera de Cruz Azul y que está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera de la mano de Nicolás Larcamón.

Resulta que, una vez finalizada la jornada 4 de la Liga BBVA MX, Ángel Sepúlveda se convirtió en el máximo goleador del Apertura 2025 tras sumar 5 anotaciones en las primeras 4 fechas del torneo. En la temporada, el ex Chivas ya suma 7 partidos jugados entre el torneo mexicano y la Leagues Cup, sumando 5 goles. Por otra parte, el Rebaño sufrió otra baja en este mercado de fichajes tras la salida de Dylan Guajardo .

@angel_sepulveda15 Ángel Sepúlveda es el ex Chivas que promete ser líder de goleo

Sepúlveda viene teniendo buenos números estos últimos años, pues durante la temporada 2024/25 ha logrado marcar 23 goles en 50 partidos jugados, sumando 4 asistencias a sus compañeros. Sin embargo, en el torneo donde mejor le ha ido fue en la Liga de Campeones de la Concacaf. Allí disputó 8 partidos y anotó 9 goles los cuales fueron claves para que Cruz Azul pueda ser campeón del torneo tras vencer a Seattle Sounders en la final.

TE PUEDE INTERESAR:



La tabla de goleadores del Apertura 2025 tras la jornada 4

Ángel Sepúlveda (Cruz Azul): 5 goles en 4 partidos Germán Berterame (Rayados): 4 goles en 4 partidos Ozziel Herrera (Tigres): 3 goles en 3 partidos Helinho (Toluca): 3 goles en 3 partidos Nicolás Benedetti (Mazatlán): 2 goles en 4 partidos

¿Cuál es el valor de mercado de Ángel Sepúlveda en Cruz Azul?

Lo cierto es que Sepúlveda se encuentra atravesando sus últimos años como futbolista profesional. El experimentado delantero cuenta con 34 años de edad, por lo que su valor de reventa es extremadamente bajo. Según Transfermarkt, sitio especializado en valores de mercado y transferencias, su precio es de apenas 700 mil euros. Su máximo histórico fueron 1,5 millones, cuando aún era jugador del Querétaro FC.

¿Cómo fue el paso de Ángel Sepúlveda por Chivas?

Matías Almeyda pidió por su fichaje en el 2018 y en julio de ese mismo año, la directiva de Chivas le cumplió el pedido. Sin embargo, tras la salida del entrenador argentino, Ángel Sepúlveda perdió terreno, por lo que su estadía en el club tapatío duró apenas 6 meses. A principios del año 2019 fichó por Necaxa y continuó con su carrera en el futbol mexicano.