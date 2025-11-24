Gabriel Milito deberá despedirse de esta joya de Chivas, pero ya busca su reemplazo

Fue difícil, pero Gabriel Milito finalmente pudo potenciar a Chivas y desarrollar su mejor futbol en este Apertura 2025. De la mano, varios jugadores comenzaron a aumentar su nivel y, en consecuencia, algunos de ellos ya están en el radar de equipos europeos . En este contexto, el cuerpo técnico del Guadalajara ya sabe que una de sus figuras más destacadas podría abandonar la institución en el próximo libro de pases.

Gabriel Milito sabe que Diego Campillo podría dejar Chivas en invierno

Reportes indican que, si recupera su nivel tras la lesión, Diego Campillo podría recibir ofertas provenientes de Europa y abandonar el Verde Valle. Cabe resaltar que el defensor mexicano sufrió una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo durante el clásico tapatío frente a Atlas y se espera que regrese a las canchas para el mes de febrero de 2026. Por otro lado, Chivas podría sufrir la baja de un jugador que dejó de ser tenido en cuenta por Milito .

Chivas Diego Campillo podría dejar Chivas en invierno

Gabriel Milito ya analiza al recambio de Diego Campillo

Distintas fuentes indican que el entrenador argentino ya está al tanto de la situación de Campillo y tiene en mente a su posible reemplazo: César Montes. El canterano de Rayados es del interés de Milito y, según reportes, la directiva del Guadalajara buscaría su contratación una vez finalizado el Mundial 2026, es decir, en el mercado veraniego del próximo año.

El dinero que Chivas debería invertir por César Montes

El zaguero de 28 años llegó al Lokomotiv de Moscú en septiembre del año 2024 y ya comenzó con su segunda temporada en el equipo ruso. Según Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, el ‘Cachorro’ Montes tiene un valor de mercado de 6 millones de euros. La directiva de Chivas podría utilizar esta cifra como referencia para hacerse con los servicios del ex Espanyol.

César Montes y sus intenciones de jugar para Chivas

Según reportes, Montes le habría dado el sí a Chivas con el objetivo de regresar a la Liga BBVA MX. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el futbolista mexicano le habría pedido a la directiva del Guadalajara que lo esperen hasta el final del Mundial 2026.Tras la cita mundialista, el ‘Cachorro’ comenzaría con su plan para regresar al futbol mexicano y jugar para los rojiblancos.