Chivas se habría burlado de André Jardine con esta canción: a algunos les gustó y a otros no

Chivas sigue disfrutando de la victoria ante el América en el Clásico Nacional, triunfo que le valió para dejar de lado los malos resultados y pensar en la clasificación a la Liguilla. Si bien es cierto que hay preocupación en Guadalajara por las dos bajas que tendrá el equipo en la jornada 9 del Apertura 2025 , el Rebaño se burló de André Jardine, entrenador azulcrema, en redes sociales.

Durante la previa del duelo entre Chivas y Tigres, partido que finalizó en empate a cero , la cuenta oficial del chiverío en inglés aprovechó las dos horas de retraso que tuvo el partido por las intensas lluvias en Guadalajara y compartió el sonido del Estadio Akron, que había puesto a todo volumen la canción Wonderwall de Oasis.

@Chivas / X Chivas realizó una publicación hacia André Jardine

“Y después de todo, eres mi Wonderwall. Oasis a todo volumen en los altavoces del Estadio Akron”, fue lo que escribió la cuenta oficial de Chivas en X. Resulta que la banda británica se presentó recientemente en la Ciudad de México como parte de su gira de reunión y, uno de los asistentes estrella fue el propio Jardine.

Previo al Clásico Nacional, Jardine estuvo presente en el primer concierto de Oasis, pues el brasileño es un fiel seguidor de la agrupación de los hermanos Gallagher, aunque su presencia en el show generó comentarios divididos entre los aficionados del América. La publicación de Chivas va directo hacia Jardine, quien le habría restado importancia al duelo ante el cuadro tapatío.

Si bien es cierto que Chivas no mencionó explícitamente al América ni a Jardine, los seguidores del Rebaño celebraron la publicación, mientras que la afición azulcrema tomó este posteo del Guadalajara como una burla hacia su entrenador.

¿Cuál es el próximo partido de Chivas en el Apertura 2025?

Chivas buscará volver al triunfo este próximo sábado 20 de septiembre, cuando se enfrente a Toluca, el vigente campeón de la Liga BBVA MX, por la jornada 9 del Apertura 2025. El partido iniciará a las 19:07 horas (Ciudad de México) en el Estadio Akron de Guadalajara.