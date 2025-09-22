En Chivas jamás pudo triunfar y en su nuevo equipo comienza a convertirse en la nueva estrella

El mal de Chivas de los últimos años está ocurriendo de nuevo. José Juan Macías no ha podido triunfar en el Rebaño, entre lesiones y cuestiones extra cancha han provocado que el delantero no sea lo que se esperaba en la institución. Ahora, defendiendo los colores de los Pumas ya suma dos anotaciones en la misma cantidad de partidos y eso que aún no se gana la titularidad con Efraín Juárez. Este fin de semana, JJ marcó en el empate entre los del Pedregal contra los Tigres de la UANL.

Todo indica que el delantero que tanto buscaban los Pumas llegó y de la manera menos esperada. El anuncio de JJ Macías al Pedregal estuvo lleno de críticas. El futbolista venía de una lesión y de no poderse quedar en Europa después de algunas pruebas. Con solamente 42 minutos ya suma dos anotaciones y tiene colocados a los universitarios en el sitio 13 con nueve puntos, tras conseguir tres triunfos, cuatro empates y dos derrotas.

Adrian Macias/Adrian Macias Jose Juan Macias celebrates his goal 1-0 of Pumas during the 9th round match between Pumas UNAM and Tigres UANL as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Olimpico Universitario Stadium, on September 20, 2025 in Mexico City, Mexico.

“Me quedo mucho con el rendimiento del equipo, estoy feliz, estoy muy emocionado porque veo cosas hoy sí de un equipo, en todas las fases del juego, con la pelota y sin la pelota, saben perfecto qué hacer. En lo individual para eso traíamos a JJ, sabíamos de su calidad y estoy muy orgulloso de tener dos centros delanteros mexicanos. Nosotros representamos a una institución que le da segundas oportunidades a toda la gente. Para mí es un orgullo porque es parte de lo que representamos en esta institución”, comentó el Efraín Juárez al final del partido contra Tigres en CU.

En febrero de este 2025, José Juan Macías había decidido retirarse del futbol profesional. El delantero mexicano no podía salir de una lesión que lo dejó muchos años fuera de las Chivas y cuando intentaba regresar se volvía a lesionar. Sufrió dos roturas de ligamento y no pudo dar su mejor nivel a Chivas. Intentó volver a su mejor versión en Santos, pero tampoco tuvo suerte. Al paso de los días había dado a entender que se iba de las canchas, pero ahora es el goleador de los Pumas.