Chivas lo quería, se durmió y Monterrey ya envió una oferta por la estrella de la MLS que todos buscan

Gabriel Milito ya está planificando cómo será el armado de su plantel de cara al año próximo y existen varios nombres que son de interés dentro de Chivas. Mientras la directiva busca cerrar el fichaje de Ángel Sepúlveda , el entrenador argentino puso el ojo sobre Brian Gutiérrez, futbolista de 22 años que milita en el Chicago Fire de la MLS. Sin embargo, en las últimas horas, Monterrey se interpondría en el camino del Guadalajara y podría quitarle el fichaje.

Brian Gutiérrez ya recibió una oferta de Monterrey

El periodista César Luis Merlo informó en Súper Deportivo que Rayados ya envió una primera propuesta formal al Chicago Fire para adquirir la ficha de Brian Gutiérrez. El propio corresponsal mencionó que la oferta fue considerada positiva por la directiva del club estadounidense, aunque no alcanzó las cifras esperadas para concretar el fichaje.

MLS Monterrey se adelanta por el fichaje de Brian Gutiérrez

De todas formas, las negociaciones siguen abiertas, por lo que Monterrey podría tomar la delantera en la contratación de Gutiérrez. Cabe destacar que el nacido en Illinois, Estados Unidos, cuenta con el pasaporte mexicano, por lo que no ocuparía plaza de jugador extranjero, aspecto que hace aún más atractivo su fichaje por parte de los distintos equipos de la Liga BBVA MX.

Chivas ya ofertó por Brian Gutiérrez, pero la respuesta no fue la esperada

El interés de Chivas por Gutiérrez no es nuevo, ya que la directiva viene monitoreando el presente del jugador desde hace varios meses. Incluso, reportes indican que el Guadalajara ya habría enviado una oferta formal para contar con los servicios del mediocampista, pero la misma habría sido rechazada por Chicago Fire luego de considerarla insuficiente.

Chivas y Monterrey no son los únicos equipos interesados en Brian Gutiérrez

Con 11 goles y 4 asistencias en 35 partidos jugados durante la temporada regular de la MLS, Gutiérrez despertó el interés de varios clubes mexicanos como es el caso de Chivas y Rayados. Sin embargo, a esta lista hay que sumar el nombre del Club América, quien se suma como rival directo en la puja por el mediocampista naturalizado mexicano. Cada institución buscará seducirlo con el mejor proyecto deportivo y económico. Su futuro está por verse.