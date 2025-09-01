En Chivas nunca pudo funcionar, pero ya va rumbo a Europa con un viejo conocido

Cuando se pensaba que Raúl Gudiño estaba muy cerca de colgar los guantes, apareció un equipo interesante en Europa y decidió llevárselo para seguir su carrera en el Viejo Continente. Marco Fabián, presidente del Rangers FC, de Andorra, contrató al ex portero de Chivas para que reforzara su equipo. Con pocas oportunidades en la Liga BBVA MX y después de tener dos etapas en el Rebaño en las que no logró explotar su talento. El arquero se convierte en nuevo jugador de la Lliga Multisegur Assegurances.

Chivas ha sufrido mucho en la portería desde hace varios años. Actualmente con Raúl “Tala” Rangel han logrado adaptarse un poco a una posición en la que sufrían con demasía. Desde Oswaldo Sánchez, Talavera o Luis Michel, en el Rebaño no encontraban a alguien quien se afianzara. Mucho se esperó que Raúl Gudiño fuera ese portero que ayudara a los rojiblancos y que se convirtiera en el cambio generacional de la Selección Mexicana.

Raúl Gudiño militó en Europa en su primera etapa y defendió los colores del Porto. Logró jugar Champions League y convertirse en el primer mexicano en disputar la Liga de Campeones de la UEFA con el APOEL y también se coronó en la liga de Chipre. En México militó en clubes como Necaxa y Venados, con el que estuvo en la Liga de Expansión. En la MLS jugó para el Atlanta United. En el Rebaño disputó 85 partidos, en los que recibió 106 goles.

Chivas pasa por un triste momento en la Liga BBVA MX

El Rebaño Sagrado no pasa por un buen momento en su actualidad. En el apertura 2025 de la Liga BBVA MX se encuentran en el lugar 16, solamente con una victoria, un empate y cuatro derrotas. Hay que recordar que le resta un partido, ya que en la Jornada 1 no enfrentó a los Tigres por el remodelamiento del Estadio AKRON; el partido se disputará a mediados de septiembre.

El futuro de las Chivas y Gabriel Milito es una incógnita. Si el timonel argentino no logra sacar victorias en los próximos partidos importantes podría estar jugando con su destino en el banquillo. Llegó con la ilusión de cambiarle al Rebaño su mal presente, pero recientemente es el peor entrenador en los último 10 campeonatos.