Chivas podría tener un cambio radical en el Apertura 2026 por “culpa” de su afición

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX finalmente comenzó para las Chivas del Guadalajara, equipo que, sin duda, parte como uno de los favoritos a obtener el título de la mano de Gabriel Milito, esto luego del estupendo año anterior en donde llegaron a cuartos y semifinales después de un turbio periodo pasado.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Bajo este contexto, el técnico argentino entiende que el plantel debe estar liderado por un elemento que tenga la jerarquía suficiente en el terreno de juego, y es precisamente en este apartado en donde podría haber cambios a lo largo del torneo gracias a la afición de Chivas.

¿Chivas podría sufrir cambios gracias a su afición?

Fue hace unos días cuando la cuenta oficial de Chivas compartió una foto de Luis Romo bajo la leyenda “el capitán”, lo anterior haciendo referencia al hecho de que el jugador de 31 años fue el capitán del Guadalajara a lo largo del torneo pasado, por lo que se vislumbra un hecho igual en este.

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Sin embargo, la situación se salió un poco de las manos gracias a algunos comentarios de parte de la afición de Chivas, pues distintos usuarios aseguraron que este torneo era el idóneo para darle una oportunidad a Omar Govea para ser el capitán gracias al liderazgo que ha mostrado en el campo.

Esta situación ha comenzado a generar un eco importante entre la comunidad rojiblanca, pues si bien la mayoría de los aficionados cree que Luis Romo es el capitán ideal para el club, no se descarta que, con esta presión, Gabriel Milito pueda cambiar de elemento con el paso de los juegos.

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de Chivas en Liga BBVA MX?

Mientras el problema por la capitanía rojiblanca se resuelve, luce importante saber que, tras su juego ante Toluca, Chivas ha comenzado su preparación rumbo a la Jornada 2 del Apertura 2026. Aquí, el Rebaño Sagrado regresará a su estadio para enfrentar a Juárez el sábado a las 5 de la tarde.