La drástica decisión de Gabriel Milito en Chivas con uno de sus mejores refuerzos

Chivas parece haber regresado a su mejor nivel en el Apertura 2026. Actualmente se ubica en el segundo lugar de la tabla general con 14 unidades, a solo dos del líder Club América. Gabriel Milito parece haber encontrado la fórmula ganadora, pero uno de sus refuerzos no termina de acoplarse a sus necesidades, razón que derivó en su salida del equipo.

Se trata de Jordan Carrillo, futbolista que llegó este verano desde Santos Laguna, luego de haber tenido un Clausura 2026 brillante vistiendo los colores de Pumas UNAM. El mediocampista llegó con muchas luces a Guadalajara, pero aún no ha podido deslumbrar a los aficionados ni tampoco al entrenador. Ante su bajo nivel, Milito decidió quitarlo del equipo en el último duelo ante Atlético San Luis.

Milito toma acción con Jordan Carrillo en Chivas

El timonel argentino confió plenamente en Carrillo desde su llegada, siendo titular en la mayoría de los partidos. Sin embargo, esta confianza no se tradujo en buenos rendimientos, por lo que Milito decidió mandarlo a la banca en el duelo contra los Potosinos. El exPumas se mantuvo en el banquillo y ni siquiera ingresó en el segundo tiempo, partido que Chivas terminó ganando por goleada 3-0.

Chivas tiene la plantilla más valiosa del Apertura 2026|Crédito: @Chivas / X

Incluso Kevin Castañeda, que todavía se encuentra en periodo de adaptación dentro del Guadalajara, sumó minutos en el triunfo ante San Luis. Con esta decisión, busca que Carrillo despierte de una vez por todas, jugador que considera sumamente necesario para aspirar a ganar el Apertura 2026 a fin de año. Sin embargo, dependerá del propio jugador y su tiempo de adaptación en el Verde Valle.

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Jordan Carrillo no termina de encajar en el esquema de Milito

El canterano de Santos Laguna ingresó en el triunfo categórico de Chivas sobre Xolos de Tijuana, pero aún así no tuvo un gran partido jugando por banda. Ante Pachuca, tampoco pudo hacerse cargo de la creación de juego del equipo y fue el propio Milito quien aseguró que falló en la circulación del balón. Hasta el momento, suma 8 partidos jugados sin conseguir anotar ni asistir.

Tras aquel empate frente a los Tuzos, el entrenador argentino habló en conferencia de prensa sobre los refuerzos y remarcó que aún están en periodo de adaptación: “Tiempo. Falta tiempo, adaptación, falta conocer y entender a través de los entrenamientos qué es lo que queremos para atacar y para defender. La calidad está, pero a veces los procesos de cuando llega un jugador nuevo, adaptarse a un equipo nuevo, a una idea de juego nueva, llevan tiempo”, sentenció.