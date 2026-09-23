¿Chivas vs. Querétaro puede ser suspendido? Alerta por el Huracán Polo

Chivas recibirá en el Estadio Akron a Querétaro en el duelo correspondiente a la jornada 10, luego de dejar escapar una victoria anunciada ante América en el Clásico Nacional. Sin embargo, este partido del Apertura 2026 podría ser suspendido debido al Huracán Polo, que afecta a varios estados de la República.

Uno de los estados afectados por este fenómeno meteorológico es Jalisco, donde se esperan lluvias intensas, además de rachas fuertes de viento. Debido a lo anterior, el encuentro de Chivas podría afectar tanto a jugadores como a aficionados, los cuales estallaron contra Gabriel Milito tras el empate a 2 goles contra el Club América.

Uno de los estados afectados por este fenómeno meteorológico es Jalisco, donde se esperan lluvias intensas.|Archivo TV Azteca

Lo que debes saber del Huracán Polo

El Huracán Polo se mantiene como categoría 4 en el Pacífico mexicano, después de haber alcanzado categoría 5. El Centro Nacional de Huracanes informó este miércoles 23 de septiembre que en varios estados se presentaban vientos de hasta 240 km/h, con rachas superiores de 270 km/h.

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Los estados con mayor presencia de efectos meteorológicos son Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, donde se esperan lluvias puntuales intensas, además de rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas. Oaxaca también es otra de las entidades afectadas

La trayectoria prevista indica que Polo continuará cerca de las costas del suroeste de México durante los próximos días. El Centro Nacional de Huracanes prevé después un giro hacia el noroeste y, posteriormente, un desplazamiento hacia el oeste-noroeste.

El partido de Chivas y Querétaro

Chivas recibirá a Querétaro este sábado 26 de septiembre en el Estadio Akron. El duelo está previsto a disputarse a las 5 de la tarde (hora centro de México), en lo que será un duelo de la jornada 10 del Apertura 2026.