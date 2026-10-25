Chivas vuelve a pegarle a Rayados: por qué el Estadio BBVA se convirtió en una de sus visitas favoritas

Chivas tuvo una nueva visita al Estadio BBVA, recinto que le sienta bien y así lo pudo confirmar en la Jornada 14 del Apertura 2026. El equipo dirigido por Gabriel Milito se impuso por la mínima ante Rayados de Monterrey gracias al solitario gol de Roberto Alvarado. Además de dejar bien parado al conjunto rojiblanco en la tabla general, este triunfo acentuó aún más su dominio en la casa de los regios.

El ‘Piojo’ Alvarado puso la balanza a favor de Chivas en el minuto 9, después de una asistencia de Santiago Sandoval, definiendo con un disparo cruzado. El Guadalajara aguantó la arremetida de Rayados, donde Raúl Rangel tapó un penal de Lucas Ocampos durante el primer tiempo. Diego Rossi también marcó en el 96 para los locales, pero el tanto fue anulado tras la revisión del VAR.

¿Por qué a Chivas le sienta bien jugar en el Estadio BBVA?

Resulta que con el reciente triunfo ante Monterrey, Chivas logró un balance dominante jugando en el Gigante de Acero: 13 partidos jugados, 8 ganados, 3 empatados y solo 2 derrotas. Esto quiere decir que el cuadro rojiblanco ganó más de la mitad de sus visitas y salió sin perder en el 84.6% de ellas.

Estadio BBVA de Monterrey previo al partido de octavos de final de la Concachampions ante Cruz Azul|Gustavo Valdez/MEXSPORT

Además, consiguió acumular 23 anotaciones y marcó en 12 de sus 13 presentaciones en este estadio. Cabe remarcar que las 8 victorias de Chivas en el Estadio BBVA se reparten de la siguiente manera: 7 por Liga MX y la restante por Copa MX. También, consiguió ganar en sus dos visitas de 2026, ya que anteriormente había vencido por 3-2 en marzo con goles de Armando González, José Castillo y Bryan González.

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Estas fueron las ocho victorias de Chivas en el Estadio BBVA

Monterrey 1-3 Chivas | Clausura 2016

Monterrey 1-2 Chivas | Semifinal Copa MX Clausura 2017

Monterrey 2-4 Chivas | Apertura 2018

Monterrey 1-2 Chivas | Clausura 2021

Monterrey 0-1 Chivas | Clausura 2023

Monterrey 0-2 Chivas | Clausura 2024

Monterrey 2-3 Chivas | Clausura 2026

Monterrey 0-1 Chivas | Apertura 2026

|MEXSPORT

¿Qué sigue para Chivas en el Apertura 2026?

Tras vencer a Rayados, Chivas regresará al Estadio Akron para recibir al Atlante el próximo sábado 31 de octubre, en un partido correspondiente a la Jornada 15 del Apertura 2026. El encuentro está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con el calendario oficial del Guadalajara.

El equipo de Gabriel Milito buscará aprovechar su localía para seguir sumando de cara a la Liguilla. Posteriormente, visitará al León el domingo 8 de noviembre y cerrará la fase regular ante Cruz Azul, el domingo 22 de noviembre en casa. Estos últimos compromisos serán importantes para definir su posición rumbo a la pelea por el título.