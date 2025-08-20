Chivas ya tendría a su primer desertor por fracaso en el inicio del Apertura 2025: este jugador se iría

El presente de Chivas no es el mejor y, tras un comienzo muy irregular en el Apertura 2025, Gabriel Milito fue apuntado como el principal culpable de este mal momento, según los aficionados. El DT argentino también es acusado de utilizar métodos poco efectivos durante los entrenamientos y, ahora, un jugador de su plantilla estaría muy cerca de abandonar Guadalajara para sumarse a otro equipo de la Liga BBVA MX: Roberto Alvarado.

Según diversos reportes, el ‘Piojo’ Alvarado estaría analizando una oferta que tendría sobre la mesa de Rayados de Monterrey. El delantero está lejos de estar en su mejor momento y la afición cree que no tiene la cabeza puesta al cien por cien en el Rebaño. Sin embargo, la oferta del equipo de Nueva León habría mantenido al ‘Piojo’ desconcentrado y ahora su salida podría estar más cerca que nunca. Cabe destacar que un ex Chivas defendió a Milito por una razón especial .

@piojo.13 Roberto Alvarado podría salir de Chivas en este mercado

Los abucheos que recibió Roberto Alvarado en Chivas

En la pasada quinta jornada del Apertura 2025, Chivas cayó ante FC Juárez por 2-1 en condición de local y se vivió un momento tenso en el estadio. Resulta que en cada balón que el ‘Piojo’ Alvarado tocaba, la afición lo recibía con abucheos y silbidos debido a su mal momento futbolístico. Como si fuese poco, cuando fue sustituido, el estadio se cayó en críticas hacia el extremo de 26 años.

TE PUEDE INTERESAR:



El cruce que Gabriel Milito tuvo con Roberto Alvarado en los entrenos de Chivas

De acuerdo al periodista Alejandro Ramírez, el estratega argentino tuvo una nueva charla con Alvarado para saber el por qué de su bajo rendimiento. “Milito sostuvo una charla. Por segunda ocasión, Gabriel Milito sostuvo una charla con Roberto Alvarado, ayer de nueva cuenta face to face (cara a cara). ‘¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar?’”, compartió el comunicador en el programa La de Ocho.

Y luego agregó: “Hablaron con Roberto Alvarado y no hay garantía de que vaya a ser titular contra Xolos y hay la posibilidad de que vengan elementos que han levantado la mano y que han respondido”. Es posible que la estadía del ‘Piojo’ en Chivas esté llegando a su final. ¿Llegará a Monterrey?