ExChivas defiende a Gabriel Milito por una razón especial y nadie puede creer lo que dijo sobre él

Luis García, ex jugador de Chivas y ahora comentarista de TV Azteca Deportes, defendió la gestión de Gabriel Milito ante los malos resultados del Rebaño Sagrado, pues ha perdido los últimos 2 partidos de la Liga BBVA MX, pero la gota que derramó el vaso fue la derrota 2-1 en casa ante Juárez FC . El “Dr” consideró que el entrenador no es un improvisado y que debería continuar en el club pase lo que pase.

“Milito no es un improvisado, no es que lo trajiste porque dirigió al Atletas Campesinos o es amigo de tal. Tiene un cierto expertís, como futbolista fue un animal. Dale chance, utiliza esta espalda ancha que debe tener este tipo y cómete lo que suceda de aquí al final”, dijo García en la mesa de Los Protagonistas acerca del argentino, quien fue sentenciado en las redes sociales por los malos resultados .

Chivas Gabriel Milito suma 2 derrotas al hilo en la Liga BBVA MX, hecho que provocó que aficionados quieran su salida

Luis consideró que Gabriel se tiene que quedar hasta el final del torneo, pese a la tempestad que pasa Chivas, ya que no es recomendable para el club despedirlo cuando apenas el Torneo Apertura 2025 va en la quinta fecha.

“Pase lo que pase, pierdas 14-0, se tiene que quedar [Gabriel Milito] hasta final de semestre, punto. Abrázate a un proyecto y espérate a que pase cierto tiempo”, expresó el “Dr”.

¿Cómo le ha ido a Gabriel Milito tras su llegada a Chivas?

Gabriel Milito llegó a Chivas para el Apertura 2025 tras el fracaso de Gerardo Espinoza al no calificar al club a Play-in y Liguilla. El arranque del argentino fue destacable, pues ganó 2 copas amistosas durante su preparación de cara al nuevo torneo de la Liga BBVA MX.

Guadalajara y Milito no debutaron en la jornada 1, pero disputaron un partido amistoso contra Leones Negros el cual ganaron. Ya en la fecha 2 del Apertura 2025 perdieron de visitante 1-0 contra León, revés que pegó duro en el equipo.

No obstante, Gabriel supo revertir la situación y contra Atlético de San Luis rescataron una victoria al darle la vuelta en el marcador en lo que fue su debut en casa y ante su gente. La Liga BBVA MX paró por la Leagues Cup 2025, torneo en el que Guadalajara fracasó al quedar eliminado en Fase de Grupos.

En el retorno a la liga local, el entrenador argentino suma 2 derrotas. La primera de ellas fue ante Santos Laguna y la más reciente frente a Juárez, 2 equipos que se ubican en la parte baja de la Tabla General. Por ello, los descalabros contra estos clubes generaron molestia en la afición que pide la salida de Milito.