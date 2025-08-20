deportes
ExChivas defiende a Gabriel Milito por una razón especial y nadie puede creer lo que dijo sobre él

El exfutbolista y ahora comentarista defendió a Gabriel Milito pese a los malos resultados que vive hoy Chivas, declaración que nadie puede creer

Chivas
José Alejandro
Liga MX
Luis García, ex jugador de Chivas y ahora comentarista de TV Azteca Deportes, defendió la gestión de Gabriel Milito ante los malos resultados del Rebaño Sagrado, pues ha perdido los últimos 2 partidos de la Liga BBVA MX, pero la gota que derramó el vaso fue la derrota 2-1 en casa ante Juárez FC . El “Dr” consideró que el entrenador no es un improvisado y que debería continuar en el club pase lo que pase.

“Milito no es un improvisado, no es que lo trajiste porque dirigió al Atletas Campesinos o es amigo de tal. Tiene un cierto expertís, como futbolista fue un animal. Dale chance, utiliza esta espalda ancha que debe tener este tipo y cómete lo que suceda de aquí al final”, dijo García en la mesa de Los Protagonistas acerca del argentino, quien fue sentenciado en las redes sociales por los malos resultados .

Gabriel Milito
Chivas
Gabriel Milito suma 2 derrotas al hilo en la Liga BBVA MX, hecho que provocó que aficionados quieran su salida

Luis consideró que Gabriel se tiene que quedar hasta el final del torneo, pese a la tempestad que pasa Chivas, ya que no es recomendable para el club despedirlo cuando apenas el Torneo Apertura 2025 va en la quinta fecha.

Pase lo que pase, pierdas 14-0, se tiene que quedar [Gabriel Milito] hasta final de semestre, punto. Abrázate a un proyecto y espérate a que pase cierto tiempo”, expresó el “Dr”.

¿Cómo le ha ido a Gabriel Milito tras su llegada a Chivas?

Gabriel Milito llegó a Chivas para el Apertura 2025 tras el fracaso de Gerardo Espinoza al no calificar al club a Play-in y Liguilla. El arranque del argentino fue destacable, pues ganó 2 copas amistosas durante su preparación de cara al nuevo torneo de la Liga BBVA MX.

Guadalajara y Milito no debutaron en la jornada 1, pero disputaron un partido amistoso contra Leones Negros el cual ganaron. Ya en la fecha 2 del Apertura 2025 perdieron de visitante 1-0 contra León, revés que pegó duro en el equipo.

No obstante, Gabriel supo revertir la situación y contra Atlético de San Luis rescataron una victoria al darle la vuelta en el marcador en lo que fue su debut en casa y ante su gente. La Liga BBVA MX paró por la Leagues Cup 2025, torneo en el que Guadalajara fracasó al quedar eliminado en Fase de Grupos.

En el retorno a la liga local, el entrenador argentino suma 2 derrotas. La primera de ellas fue ante Santos Laguna y la más reciente frente a Juárez, 2 equipos que se ubican en la parte baja de la Tabla General. Por ello, los descalabros contra estos clubes generaron molestia en la afición que pide la salida de Milito.

Chivas
Luis García
