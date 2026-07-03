Cruz Azul podría tener inesperada baja para el Apertura 2026; fue clave en el campeonato

Estamos a poco más de dos semanas para que comience formalmente el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, mismo en donde Cruz Azul llegará como ela actual campeón de la temporada pasada y en donde buscará el bicampeonato de la mano de Joel Huiqui.

cruz azul

No obstante, vale decir que los rumores dentro de La Noria no cesan y, en medio de los posibles jugadores que lleguen al club, la realidad es que Cruz Azul también deberá deshacerse de algunos de sus futbolistas si lo que quiere es formar una plantilla más completa para el siguiente torneo.

¿Qué jugador podría salir de Cruz Azul para el próximo torneo?

Una de las intenciones de Cruz Azul es mejorar el apartado de jugadores extranjeros que tiene en el plantel. Ante tal situación, el portal Vamos Azul sentenció que uno de los futbolistas que podría salir del club para el siguiente torneo es nada más y nada menos que el delantero nigeriano Christian Eberé.

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La fuente detalla que otro club de la Liga BBVA MX estaría interesado en el ariete africano, el cual fue fundamental en la consagración del título para Cruz Azul, sobre todo, por la labor que tuvo frente a los Rojinegros del Atlas en los cuartos de final del torneo Clausura 2026.

Además, vale decir que Eberé cuenta con la posibilidad de ser un jugador plurifuncional en el campo, jugando como delantero, detrás del 9, por las bandas e, incluso, como carrilero por derecha, lo cual permite tener un abanico más grande respecto a otros jugadores en el terreno de juego.

¿Gonzalo Piovi y Gabriel Fernández también serían bajas de Cruz Azul?

Así como ocurre con Eberé, la directiva de Cruz Azul no descarta más movimientos y, entre los posibles sacrificados, podrían aparecer tanto Gonzalo Piovi como Gabriel Fernández. El primero sería el interés del Inter Miami, mientras que el segundo podría no renovar su acuerdo con el club.