Chucky Lozano fue humillado por su propia familia: su hermano dijo algo que sorprendió a todos

Hasta hace muy poco, Hirving "Chucky" Lozano, era uno de los referentes de calidad e historias de éxito que emergen del futbol azteca, pero ahora su propio hermano reveló problemas de actitud del delantero mexicano en clubes europeos y con la misma Selección mexicana que han derivado en un bajón del atacante que ahora ya no tiene contacto con su familia y enfrenta un futuro profesional incierto tras quedar fuera del San Diego FC.

El delantero mexicano, quien brilló en clubes como PSV Eindhoven y Napoli, enfrenta ahora críticas públicas de su hermano Bryan Lozano, quien en entrevista con ESPN expuso los problemas de comportamiento que el "Chucky" Lozano ha manifestado en distintas etapas de su carrera.

Bryan no escatimó palabras al describir la actitud de su hermano: "Es grosero y prepotente y eso no lleva a nada; eso ha influido para que realmente muchos no lo quieran". Estas declaraciones se suman a los conflictos que el atacante ha tenido recientemente con el cuerpo técnico del San Diego FC, donde fue separado del equipo por indisciplina tras un altercado verbal con el entrenador Mikey Varas durante el medio tiempo de un partido en octubre de 2025.

El hermano del futbolista también señaló que el alto salario que percibe Chucky Lozano en la MLS, que ronda los 7.6 millones de dólares anuales, no justifica los riesgos de contratar a alguien con problemas de actitud. "No conviene tener a alguien así, sabiendo que es muy importante tener un vestidor sano. Entonces, nadie o muy pocos se arriesgarían a contratarlo", agregó Bryan.

Ruptura familiar total entre los Lozano desde antes de Qatar

La crisis profesional de Chucky Lozano tiene un reflejo en su vida personal: el distanciamiento completo con su núcleo familiar. Bryan Lozano reveló que desde hace tres años no tienen contacto alguno con el delantero, una situación que inició meses antes de la Copa del Mundo de Qatar 2022. "Hoy en día no, nada de relación con él, ni mis padres ni mis cuatro hermanos, nada. Yo tengo tres años que no, cero contacto", confesó el hermano menor en entrevista con Fox Sports.

El aislamiento es tan profundo que la familia Lozano no cuenta con el número telefónico del futbolista, y según Bryan, Hirving los tiene bloqueados de sus contactos. "Unos meses antes del Mundial, intercambiamos mensajes, ideas, lo que uno sentía, lo que otro sentía y ahí la dejamos, ya no hubo más relación", explicó Bryan, quien agregó que lo único que saben del "Chucky" es a través de redes sociales y medios de comunicación.

Esta ruptura familiar añade complejidad a la situación del jugador de 30 años, quien además enfrenta la incertidumbre de no tener equipo definido para la temporada 2026. Bryan expresó sentimientos encontrados sobre la situación: "Al final del día es mi sangre, uno siente y digo: '¡chin!', si a mí me pasara, pues me sentiría mal o decepcionado".

En riesgo su lugar en la Copa Mundial de la FIFA 2026

El San Diego FC confirmó oficialmente en enero de 2026 que Hirving Chucky Lozano no entra en los planes deportivos del club californiano, a pesar de tener contrato vigente hasta 2028. El director deportivo Tyler Heaps declaró: "Les hemos comunicado que no será parte de nuestro plan deportivo de ahora en adelante. No fue una decisión que tomamos a la ligera". Esta determinación es resultado de un análisis de toda la temporada, donde los problemas de conducta del mexicano pesaron significativamente.

El atacante no fue inscrito para disputar la Concacaf Champions Cup 2026, torneo en el que San Diego FC debutará a nivel internacional. Varas ratificó públicamente que Lozano no forma parte del proyecto, una decisión comunicada directamente al jugador y sus representantes. El club buscaría una venta o transferencia para recuperar parte de la inversión de 12 millones de dólares que realizaron por su fichaje.infobae+1

Bryan Lozano considera que este es un momento para que su hermano reflexione sobre sus comportamientos: "Ojalá pueda ver las cosas de otra manera; que analice y revierta lo que ha hecho más que nada a nivel personal y que pueda enderezar su carrera". Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, el futbolista corre el riesgo de quedar fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana si no resuelve su situación contractual y recupera ritmo de competencia.

¿Qué viene para Chucky Lozano?

El futuro inmediato de Hirving Lozano permanece incierto. San Diego FC iniciará su participación en la Concacaf Champions Cup el 3 de febrero de 2026 ante Pumas UNAM, pero sin contar con el delantero mexicano. El club comenzará su campaña en la MLS el 21 de febrero contra CF Montréal. Mientras tanto, Lozano busca opciones de salida, aunque su elevado salario complica cualquier negociación con clubes de la Liga MX, incluidos Chivas y América.

El director deportivo del San Diego FC indicó que una venta sería lo más beneficioso para ambas partes, pero hasta el momento no se han confirmado ofertas concretas. Con contrato hasta 2028 y opciones de extensión, Lozano no tendría incentivos económicos para reducir sus pretensiones salariales.