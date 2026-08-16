Chucky Lozano vuelve a jugar después de 9 meses, pero su debut no fue como esperaba

Hirving ‘Chucky’ Lozano volvió a las canchas luego de estar 9 meses sin jugar. El delantero mexicano se entrenó de forma diferenciada desde el mes de noviembre de 2025 mientras formaba parte del San Diego FC de la MLS. El conjunto californiano decidió apartarlo del grupo luego de haber tenido un desplante con el entrenador Mikey Varas. Pero su agonía llegó a su fin en este mercado de verano.

LA Galaxy llegó a un acuerdo con San Diego para cerrar la contratación del Chucky Lozano mediante un préstamo. Diversos reportes señalan que el canterano de Pachuca recibirá un salario más elevado, además de poder volver a jugar profesionalmente. Así fue como tuvo su debut en el equipo angelino en la MLS este pasado sábado 15 de agosto, aunque su primer partido en el equipo angelino no fue como esperaba.

Así fue el debut del Chucky Lozano en LA Galaxy

Hirving Lozano ingresó al minuto 65 en lugar de Robert Taylor durante la derrota de LA Galaxy por 1-0 ante Houston Dynamo en el Shell Energy Stadium. El mexicano entró en un escenario complicado, ya que su equipo estaba abajo en el marcador y jugaba con diez futbolistas tras la expulsión de Emiro Garcés.

Chucky Lozano ingresa en la derrota de LA Galaxy ante Houston Dynamo|Crédito: @LAGalaxy / X

Chucky intentó aportar velocidad, intensidad y profundidad por las bandas, pero no logró cambiar el rumbo del encuentro. Incluso recibió una tarjeta amarilla al minuto 90+4 por una falta sobre Agustín Bouzat. Galaxy terminó el partido sin remates a portería y sufrió su octava derrota de la temporada.

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A pesar del resultado, Greg Vanney destacó la actitud y competitividad de Lozano. El entrenador consideró positivo que pudiera disputar más de 30 minutos después de nueve meses sin actividad oficial. Su siguiente oportunidad podría llegar el miércoles 19 de agosto, cuando LA Galaxy reciba a San Jose Earthquakes.

El contrato de Hirving Lozano con LA Galaxy

Chucky Lozano llegó a LA Galaxy mediante un préstamo vigente hasta diciembre de 2026. Durante este periodo ocupará una plaza de Jugador Designado y, una vez finalizada la cesión, el conjunto angelino tendrá la posibilidad de adquirirlo de manera permanente.

Chucky Lozano en acción con LA Galaxy|Crédito: @LAGalaxy / X

Sin embargo, su carta todavía pertenece a San Diego, institución con la que tiene contrato hasta finales de la temporada 2028 y dos opciones adicionales. Según reportes, el Chucky cuenta con una compensación garantizada de 9,3 millones de dólares durante 2026, aunque San Diego cubrirá una parte considerable de su salario.

De esta manera, Lozano tendrá los próximos meses para convencer a la directiva de LA Galaxy. Si recupera su mejor nivel, el club podrá ejecutar la opción de compra y extender su estancia más allá de diciembre. En caso contrario, deberá regresar a San Diego, donde ya le comunicaron que no forma parte del proyecto deportivo.