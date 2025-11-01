¿Cuál es el videojuego más vendido en la historia de Nintendo Switch?

El Nintendo Switch no ha cumplido ni una década desde su lanzamiento oficial; sin embargo, lo anterior no exime que en estos momentos sea una de las consolas más importantes y llamativas que existen a nivel mundial. Ante ello, ¿te has preguntado cuál es el videojuego más vendido que tiene?

Hablar del Nintendo Switch nos haría remontarnos al año 2017, cuando fue su lanzamiento oficial. Desde aquel momento ha logrado vender más de 152 millones de unidades a nivel mundial, lo cual habla del impacto tan importante que ha tenido, sobre todo, en las nuevas generaciones.

¿Cuál es el videojuego más vendido en la historia del Nintendo Switch?

De acuerdo con información del portal Statista, el videojuego más vendido en la historia de Nintendo Switch, al menos hasta junio del 2025, fue nada más y nada menos que Mario Kart 8 Deluxe, el cual se sabe llegó a vender alrededor de 68.86 millones de copias distribuidas alrededor del mundo

Se trata de un juego lanzado para la Wii U y adaptado para Nintendo Switch que superó sin ningún problema sus cifras originales, por lo que en estos momentos está convertido en un fenómeno sin igual no solo por su sencilla forma de juego, sino también por el modo online y multijugador.

En el segundo lugar se encuentra Animal Crossing: New Horizons con un total de 48.19 millones de unidades, mientras que en el tercer sitio se ubica nuevamente Super Smash Bros con más de 36 millones de copias vendidas, un auténtico éxito dentro de las consolas de videojuegos.

¿Qué otros juegos de Mario han tenido gran impacto en el Nintendo Switch?

La fuente señala que el quinto lugar de ventas a nivel mundial le pertenece a Super Mario Odyssey, el cual suma casi 30 millones de unidades. Super Mario Party no se queda muy lejos al quedarse con el noveno lugar histórico gracias a sus 21.19 millones de unidades vendidas, mientras que en el tercer lugar se encuentra New Super Mario Bros U Deluxe con 18.36 millones.