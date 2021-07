Ciclista mexicana rechaza nueva invitación a Tokyo 2020

En el marco de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, el mundo del ciclismo se paralizó por un momento y es que la ciclista mexicana, Jessica Salazar, rechazó por segunda vez, la invitación de la Federación de Ciclismo para participar en Tokio.

Ciclismo Olímpico

A través de sus redes sociales, reiteró que no acepta la más reciente invitación de la Federación Mexicana de Ciclismo para competir en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Señala que está destrozada física y emocionalmente.

Jessica Salazar ha asegurado que: “ No es una decisión tomada a la ligera, al contrario es la decisión más importante de mi vida, pero espero desde el fondo de mi corazón puedan comprenderla”.

Todo inició cuando las autoridades del ciclismo mexicano decidieron inscribir a Salazar en la prueba de ómnium cuando su especialidad era la prueba de velocidad. La ciclista tapatía declinó la invitación a los juegos debido a que no era especialista en esa competencia y que el lugar le pertenecía a su compañera Yareli Salazar.

Jessica anunció además que presentaría una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo por su exclusión.

En respuesta, la Federación Mexicana de Ciclismo, publicó un documento donde se le invitaba a participar, ahora sí, en la prueba de velocidad, además se le indicaba fechas para realizar pruebas de coronavirus y el día de su vuelo programado hacia Japón.

Debido a la situación, Salazar volvió a rechazar esta nueva invitación, externando que: ”De todo corazón y por más que me duela, hoy decido no aceptar el llamado por parte de la Federación Mexicana de Ciclismo a representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. ¿Por qué? La respuesta es sencilla, me destrozaron física y emocionalmente y hoy quiero que sepan que daría lo que fuera porque las circunstancias fueran diferentes y poder estar ahí viviendo mi sueño”.

Visiblemente afectada, Jessica anunció que continuará con el proceso presentado ante el TAS para sentar un precedente en el deporte mexicano y aseguró que su meta serán los Juegos de París 2024.