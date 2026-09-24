La ciencia lo confirma: “El músculo tiene memoria y se debe entrenar fuerza”

Mientras hay especialistas que hacen énfasis en ejercicios puntuales, otros explican qué sucede dentro del organismo cuando una persona entrena de manera constante. La pérdida del músculo después de un período de inactividad puede preocupar a quienes llevan tiempo haciendo ejercicio, aunque existe la “memoria muscular” para recuperar lo perdido.

Así como ciertos expertos recomiendan la fuerza para llegar mejor a la adultez mayor, la ciencia también estudia el fenómeno conocido como “memoria muscular”. Este concepto explica por qué una persona que ya entrenó durante un tiempo puede recuperar su masa muscular y fuerza con mayor rapidez después de interrumpir sus entrenamientos.

¿Por qué se dice que el músculo tiene memoria?

Cuando se entrena fuerza, las fibras musculares incorporan mionúcleos. Estas estructuras aumentan la capacidad del músculo para sintetizar proteínas y favorecer su crecimiento. De acuerdo con distintos reportes, parte de estos mionúcleos puede mantenerse incluso después de varias semanas o meses sin entrenamiento.

TE PUEDE INTERESAR:



Por eso, una persona puede perder volumen muscular y fuerza durante un período prolongado de inactividad, pero conservar parte de las adaptaciones generadas durante su etapa de entrenamiento. Al regresar a los ejercicios, esa memoria biológica puede facilitar una recuperación más rápida, según explican en Men’s Health.

Un adulto necesitará entre 7 y 9 horas de sueño para hacer crecer los músculos|Crédito: iStock

Este fenómeno puede ser especialmente relevante después de una lesión, unas vacaciones o cualquier circunstancia que obligue a detener temporalmente la actividad física. El músculo cambia durante el descanso, pero conserva parte del historial generado previamente.

¿Qué tan importante es entrenar fuerza?

El entrenamiento de fuerza permite generar las adaptaciones musculares relacionadas con este proceso. Además, cuando una persona deja de ejercitarse durante un período prolongado, disminuyen la masa muscular, la fuerza y la síntesis de proteínas, junto con algunas adaptaciones cardiovasculares.

Sin embargo, al retomar el entrenamiento, el músculo puede responder de manera más eficiente gracias a las adaptaciones acumuladas anteriormente. De esta forma, recuperar la masa muscular perdida puede resultar más rápido que desarrollar ese mismo volumen por primera vez.

La memoria muscular muestra así que los períodos de inactividad no necesariamente significan comenzar desde cero al volver a entrenar. El historial de fuerza acumulado puede influir en la capacidad del organismo para recuperar parte de lo perdido.

