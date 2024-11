La mexicana Clarisa Temelo se consagra en el Women’s Amateur Latin America

Una ronda final de 69 golpes fue más que suficiente para entregarle a la mexicana Clarisa Temelo el título del Women’s Amateur Latin America (WALA), el evento de golf amateur femenil más importante de la región. Con un global de 275 golpes, la queretana se impuso por un margen de seis impactos sobre su más cercana rival, la representante de Barbados, Emily Odwin (72).

Las buenas noticias siguieron para nuestro país de la mano de Cory López (73), quien se quedó con el tercer lugar en el tablero de posiciones. Al final de los 72 hoyos de juego en el Lima Golf Club, el cuarto lugar fue para la colombiana Luana Valero, que firmó global de 284 golpes, par de cancha. El top-5 lo cerraron con globales de 2-sobre par, la peruana María Salinas (66) y las argentinas Ela Anacona y Mercedes Aldana.

Temelo lidió bien con los nervios propios de una ronda final y aprovechó los par cinco del 1 y 2 para establecer números rojos. Aunque para el 5 y 7 registró bogeys, un nuevo putt de birdie en el 9 le dio la tranquilidad necesaria de cara a la segunda vuelta. Birdies al 10 y 14, y un irrelevante bogey en el 18 marcaron el resto del recorrido de la jugadora azteca.

“La verdad traté de no pensar en el score. Yo no tenía idea de cómo estaban mis scores, solo sabía que estaba jugando bien. Faltando dos hoyos me percaté de cómo iba el torneo. Disfruté mucho este torneo. Lo dije desde el principio de la semana, jugar los tres majors es un sueño. Estoy muy emocionada por todo lo que viene”, sostuvo Temelo tras llevarse el evento que tiene como embajadora a la 10 veces campeona de grandes, Annika Sörenstam.

Como ganadora del Women´s Amateur Latin America, evento organizado por The R&A y la ANNIKA Foundation, Clarisa Temelo obtuvo invitaciones para participar en tres Majors de 2025: el AIG Women´s Open (Royal Porthcawl, Gales), The Chevron Championship (The Club at Carlton Woods, USA) y The Amundi Evian Championship (Evian Resort Golf Club, Francia). Además, la mexicana recibe una exención para participar en The Women´s Amateur Championship (Nairn Golf Club, Escocia) el próximo año.

“Quiero agradecer a toda mi familia, a la Federación Mexicana, a mis amigos y coaches en la universidad. Sin todo el apoyo que recibí este triunfo no habría sido posible. Gocé jugar este torneo, la pasé increíble con todas las personas que compartí. Esto es parte del camino que me he trazado para cumplir mi sueño”, concluyó la campeona.

Otra de las noticias del día fue la confirmación de México como sede para la edición 2025. Aunque aún no hay campo confirmado, sí se firmó un acuerdo para que nuestro país reciba a las mejores amateurs de la región al menos dos veces durante los próximos cinco años.

