Aún no inicia el Clásico Nacional y Chivas ya golea al América de esta manera

El Clásico Nacional entre Chivas y América todavía no se juega en la cancha, pero en los números ya hay un marcador contundente. Y no se trata de goles, sino de minutos de jóvenes: un rubro clave en la Liga MX que hoy exhibe dos realidades completamente opuestas entre los dos clubes más populares del país.

Mientras Guadalajara se consolida como líder del Clausura 2026 y ejemplo en el uso de su cantera, el América comienza a encender las alarmas por su bajo cumplimiento de la llamada regla de menores: una situación que no solo compromete su proyecto deportivo, sino que podría costarle puntos al final del torneo.

La regla de menores que no está cumpliendo el América

La regla de menores establece que cada equipo debe acumular al menos 1.170 minutos con futbolistas menores de 23 años durante el torneo. Hasta el momento, el América aparece en el fondo de la tabla en este rubro: de 450 minutos posibles disputados, apenas ha sumado 145. Esto obliga a la institución a cubrir todavía 1.025 minutos en los 12 partidos restantes: un promedio cercano a 85 minutos por juego.

La situación contrasta con Chivas. Guadalajara registra 1.118 minutos y está a solo 52 de cumplir la regla. Incluso Mazatlán, equipo que vive sus últimos meses antes de ceder su lugar al Atlante, acumula 1.093 minutos en apenas 5 jornadas, superando ampliamente al conjunto azulcrema.

En este sentido, la gestión de André Jardine ha sido señalada por su fuerte dependencia de futbolistas extranjeros, relegando a los jóvenes a un papel secundario. Hasta ahora, solo Isaías Violante y Patricio Salas han tenido participación relevante. Esto refleja la poca confianza en la cantera americanista dentro del primer equipo.

Chivas y otros clubes que liderar la tabla de la regla de menores de la Liga MX

Guadalajara no solo lidera el torneo, sino que se ha convertido en el mejor exponente del proyecto juvenil. Además de cumplir prácticamente con la regla, Chivas ha proyectado hasta 6 futbolistas jóvenes, integrándolos de forma orgánica y con impacto real en los resultados.

Por su parte, Puebla suma 1.069 minutos y está a 101 de cumplir la regla. Pachuca registra 868 y necesita 302. Mientras que Necaxa acumula 772 y le restan 398 minutos.

De no corregir el rumbo, las Águilas se exponen a una sanción de 3 puntos al final del torneo. Esta pérdida podría ser decisiva en la pelea por la clasificación directa o el acceso al Play-In. Con el Clásico Nacional en puerta, ya existe una goleada de Chivas en cantera, planificación y visión de futuro.