ÚLTIMA HORA: Así va la clasificación en la tabla de pilotos en la Fórmula 1 2025 previo al GP de México

El próximo Gran Premio de la Fórmula 1 será en la Ciudad de México y podría marcar el rumbo del campeonato de la temporada 2025

Lando Norris se coronó en la Fórmula 1 el reciente fin de semana con su victoria en el GP de Mónaco
Cada vez falta menos para que la emoción de la Fórmula 1 llegue a México y los pilotos aprietan la carrera por los primeros lugares de la clasificación buscando conquistar la temporada 2025 del máximo circuito del automovilismo.

Tras el Gran Premio de México, solo quedarán cuatro carreras más para terminar la campaña 2025, por lo que la victoria en la capital azteca podría marcar el rumbo de la clasificación que actualmente encabeza Oscar Piastri con 336 puntos.

Así marcha la clasificación de pilotos previo al GP de México de la Fórmula 1

  1. Oscar Piastri - 336
  2. Lando Norris - 314
  3. Max Verstappen - 281
  4. George Russell - 244
  5. Charles Leclerc - 177
  6. Lewis Hamilton - 130
  7. Andrea Antonelli - 89
  8. Alexander Albon - 73

Cada segundo es crucial en la lucha por los primeros lugares de la clasificación de la Fórmula 1 que se ha llevado Max Verstappen en sus últimas cuatro ediciones, por lo que Piastri y Norris de McLaren buscan terminar con la hegemonía del neerlandés.

¿Cuándo es el GP de México de la Fórmula 1?

El Gran Premio de México se disputará el próximo domingo 26 de octubre en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, pero desde el viernes 24 comenzarán las actividades con las prácticas libres y las clasificaciones.

En esta ocasión, el GP de México no contará con carrera sprint como sí ocurrió en el Gran Premio de los Estados Unidos que se corrió este fin de semana en el Circuito de las Américas en Austin, Texas.

El trazado de la Ciudad de México cuanta con 4 mil 304 metros y 16 curvas y la más reciente edición del 2024 se la llevó Carlos Sainz para Ferrari.

Actualmente es Max Verstappen el máximo ganador del circuito de los Hermanos Rodríguez con cinco conquistas y en esta ocasión no habrá presencia mexicana tras la salida de Sergio Pérez de la escudería de Red Bull, aunque volverá el próximo año con Cadillac.

