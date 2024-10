Todos los detalles del Final Four de la BLAST R6 Latam 2024

Ubisoft y BLAST anunciaron el gran desenlace de su segundo torneo regional del año, pues finalmente la BLAST R6 Latam League se desarrollará en la ciudad de Monterrey del sábado 19 al domingo 20 de octubre.

Los cuatro mejores equipos competirán no solo por el título de campeón, sino también por un lugar en el prestigioso BLAST R6 Major Montreal.

Después de un competitivo stage, estos son los equipos que han logrado destacarse como los mejores de la región y ahora se preparan para enfrentarse en una serie de partidos que determinarán al próximo campeón del campeonato.

Conoce a los equipos clasificados a la Final Four de R6 2024

Norte:

• Team Cruelty: Con un desempeño impecable, este equipo ha llegado a estas instancias sin una sola derrota, consolidándose como el gran favorito para alzarse con el título de la liga por segunda vez.

• Six Karma: Después de un emocionante y reñido enfrentamiento contra Reven Club, logró asegurar su pase ofreciendo momentos llenos de adrenalina y espectáculo.

Sur:

• Alpha Team: La revelación del Sur. Este equipo cuenta con prometedores talentos en sus filas y está decidido a ir por el primer puesto.

• Maycam Evolve: La perseverancia y el esfuerzo es lo que identifica a este equipo, que ha demostrado un excelente nivel competitivo para lograr clasificar a esta fase de la liga.

El equipo ganador de la Final Four no sólo se llevará el campeonato regional, también asegurará su participación en uno de los torneos competitivos de esports más importantes del año, el BLAST R6 Major Montreal, donde se reunirán los mejores equipos del mundo para enfrentarse por la supremacía global en Rainbow Six Siege.