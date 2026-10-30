CLIMA en el Estadio Cuauhtémoc: cómo estará el TIEMPO para el juego de Puebla ante Pumas

El partido entre Puebla y Pumas se disputará este viernes 30 de octubre en el Estadio Cuauhtémoc, como parte de la jornada 15 del Apertura 2026, y será transmitido por la señal de Azteca Deportes. Además de la importancia de los tres puntos para ambos clubes, las condiciones del clima forman parte de los aspectos que deben considerar los aficionados que asistirán al inmueble poblano.

¿Cuál será el clima del Puebla ante Pumas?

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, la temperatura alcanzará una máxima de 26 °C durante el viernes y descenderá hasta los 10 °C durante la madrugada. Para las 9 de la noche, hora en la que se jugará el encuentro, el registro previsto será de aproximadamente 17 °C, con cielo mayormente despejado. Mientras que este será el clima para el resto de los duelos de la jornada 15.

Para las 9 de la noche, el registro previsto será de aproximadamente 17 °C, con cielo mayormente despejado.|Azteca Deportes

A las 6 de la tarde se espera una temperatura de 20 °C , mientras que a las 7 el termómetro marcará cerca de 18 °C. Será en el segundo tiempo del partido cuando el clima baje a 16 °C.

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¿Lloverá en el Puebla contra Pumas?

La posibilidad de precipitaciones es uno de los aspectos importantes del pronóstico para este viernes. Por la tarde existe mayor probabilidad de lluvia en la zona del estadio, pues a las 2 de la tarde hay un 54% de que caigan chubascos.

No obstante, las condiciones cambiarán conforme avance la tarde. Para las 9 de la tarde, hora en la que se disputará el partido en Puebla, habrá 5% de probabilidad de lluvia.

¿Qué llevar para el Puebla vs. Pumas?

Los aficionados que acudan al Estadio Cuauhtémoc deberán considerar que la temperatura disminuirá durante la noche. Para el inicio del duelo se esperan aproximadamente 17 °C y, al término del partido, alrededor de 16 °C. Una chamarra ligera o un suéter pueden resultar útiles para quienes permanezcan varias horas en las tribunas.