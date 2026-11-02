Club América tiene un cierre de torneo que le puede quitar el liderato: análisis de sus rivales

El liderato del Apertura 2026 entró en una etapa de máxima presión para el Club América. El equipo dirigido por Guillermo Almada dejó puntos en sus últimos compromisos y, aunque todavía depende de sí mismo para terminar en la cima, tendrá que superar dos pruebas exigentes para conservar esa posición antes del inicio de la Liguilla.

El empate de América frente a Toluca dejó nuevas dudas sobre el funcionamiento de las Águilas. Con tres partidos consecutivos sin ganar y apenas 2 puntos de los últimos 9 posibles, el conjunto azulcrema ya no tiene el margen que consiguió durante buena parte del campeonato. Además, Chivas y Cruz Azul tienen la misma cantidad de unidades.

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Dos partidos difíciles para el América en el cierre del Apertura 2026

El primer desafío será ante Pumas, en Ciudad Universitaria, por la Jornada 16. América no ganó en sus últimas dos visitas a esa cancha y se encontrará con un rival que necesita sumar para mantener sus posibilidades de conseguir uno de los últimos boletos a la Liguilla.

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El partido tendrá un peso especial en la pelea por el liderato. Una derrota de las Águilas le costaría el primer puesto (Chivas se enfrenta a Cruz Azul en la última jornada). De ese modo, Atlas podría quedar también por encima. Por eso, el Clásico Capitalino ante los universitarios aparece como una prueba determinante antes del parón por la Fecha FIFA.

Crédito: Mexsport

Después del descanso, América cerrará la fase regular como visitante frente a Tigres. Aunque el conjunto regiomontano está fuera de la pelea por entrar a la Liguilla, jugar en el Volcán suele ser complicado para cualquier rival. Las Águilas también deberán seguir los resultados de Chivas, Atlas y Cruz Azul, que podrían desplazarlas de la cima.

Sábado 7 de noviembre: Pumas vs. América.

Sábado 21 de noviembre: Tigres vs. América.

Club América bajó el nivel en los últimos partidos y peligra el liderato

La caída 1-2 ante Pachuca, el empate 1-1 frente a Tijuana y la igualdad 2-2 contra Toluca marcaron una racha de tres jornadas sin triunfos. Ante los Diablos Rojos, las Águilas rescataron un punto mediante un penal polémico en los minutos finales, en un encuentro que también dejó críticas de Almada al arbitraje.

El entrenador ha realizado modificaciones en su alineación, pero el equipo todavía no recupera el nivel que mostró semanas atrás. Con solo dos jornadas por disputar, América necesita reaccionar si pretende conservar el liderato y llegar a la Liguilla como el mejor equipo de la fase regular.

