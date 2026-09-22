CONFIRMADO: Club América jugará en el estadio del Inter Miami

Mientras muchos hablan de la deuda de Guillermo Almada al frente del Club América, el equipo femenil ya tiene definido uno de los escenarios que podría recibirlo en una competencia internacional. El conjunto azulcrema tendrá una cita especial en el estadio del Inter Miami, dentro de un torneo de vital importancia.

Así como el América varonil tendrá 5 bajas para el partido contra el Necaxa, también hay nueva información sobre uno de los partidos más esperados: El América Femenil jugará en el NU Stadium. El recinto, nueva casa del Inter Miami CF, albergará los últimos cuatro encuentros de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2027.

|X Inter Miami

¿Por qué el América jugará en el estadio del Inter Miami?

El América Femenil consiguió su lugar como vigente campeón de la Concacaf y será el representante de la confederación en la fase final del torneo. La competencia reunirá a los campeones continentales que buscarán convertirse en el segundo equipo en conquistar este trofeo internacional.

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La fase decisiva se disputará en Miami y tendrá como sede el Nu Stadium. El recinto recibirá las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final, después de que la primera edición del certamen fuera conquistada por el Arsenal Women FC.

Crédito: Mexsport

Los partidos que América jugará en el NU Stadium

El formato establece que el campeón de la Concacaf, donde estará América, enfrentará en semifinales al equipo que avance de las rondas previas de AFC, CAF y OFC. En la otra semifinal se medirán el campeón de la UEFA y el representante de la Conmebol.

El FC Barcelona Femení ya tiene asegurada su participación como campeón de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, mientras que el representante sudamericano será el ganador de la Copa Libertadores Femenina.

Todo lo que se sabe del torneo y las fechas

Antes de llegar a Miami, Naegohyang Women’s FC y Auckland United FC disputarán la primera ronda. El ganador enfrentará posteriormente al campeón de la CAF para definir al último participante de la fase final.

El 31 de enero de 2027 se jugarán el partido por el tercer lugar y la final en el Nu Stadium. Por ahora, el América Femenil ya conoce el escenario en el que buscará representar a México y a la Concacaf ante los mejores clubes femeninos del mundo.

