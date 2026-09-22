Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX FEMENIL
QUIERO VER
Fútbol

CONFIRMADO: Club América jugará en el estadio del Inter Miami

Las Águilas del América disputarán partidos en el NU Stadium del Inter Miami

CONFIRMADO: Club América jugará en el estadio del Inter Miami

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Mientras muchos hablan de la deuda de Guillermo Almada al frente del Club América, el equipo femenil ya tiene definido uno de los escenarios que podría recibirlo en una competencia internacional. El conjunto azulcrema tendrá una cita especial en el estadio del Inter Miami, dentro de un torneo de vital importancia.

Así como el América varonil tendrá 5 bajas para el partido contra el Necaxa, también hay nueva información sobre uno de los partidos más esperados: El América Femenil jugará en el NU Stadium. El recinto, nueva casa del Inter Miami CF, albergará los últimos cuatro encuentros de la Copa de Campeones Femenina de la FIFA 2027.

NU Stadium, nuevo estadio del Inter Miami
|X Inter Miami

¿Por qué el América jugará en el estadio del Inter Miami?

El América Femenil consiguió su lugar como vigente campeón de la Concacaf y será el representante de la confederación en la fase final del torneo. La competencia reunirá a los campeones continentales que buscarán convertirse en el segundo equipo en conquistar este trofeo internacional.

TE PUEDE INTERESAR:

La fase decisiva se disputará en Miami y tendrá como sede el Nu Stadium. El recinto recibirá las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final, después de que la primera edición del certamen fuera conquistada por el Arsenal Women FC.

América Pumas Clásico
Crédito: Mexsport

Los partidos que América jugará en el NU Stadium

El formato establece que el campeón de la Concacaf, donde estará América, enfrentará en semifinales al equipo que avance de las rondas previas de AFC, CAF y OFC. En la otra semifinal se medirán el campeón de la UEFA y el representante de la Conmebol.

El FC Barcelona Femení ya tiene asegurada su participación como campeón de la Liga de Campeones Femenina de la UEFA, mientras que el representante sudamericano será el ganador de la Copa Libertadores Femenina.

América Femenil

Todo lo que se sabe del torneo y las fechas

Antes de llegar a Miami, Naegohyang Women’s FC y Auckland United FC disputarán la primera ronda. El ganador enfrentará posteriormente al campeón de la CAF para definir al último participante de la fase final.

El 31 de enero de 2027 se jugarán el partido por el tercer lugar y la final en el Nu Stadium. Por ahora, el América Femenil ya conoce el escenario en el que buscará representar a México y a la Concacaf ante los mejores clubes femeninos del mundo.

Tags relacionados
América Femenil Club América

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
23 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
23 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
23 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
24 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
24 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
24 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
25 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
25 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
25 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
26 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
26 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
27 SEP