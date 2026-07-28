Llegó por pedido de Jardine y hoy deja el Club América para jugar en otro equipo de la Liga BBVA MX

El Club América sigue buscando refuerzos y realizando ajustes en su plantilla para el Apertura 2026. Después de varios movimientos en el mercado, se confirmó la salida de un futbolista que había llegado por petición de André Jardine a principios de este año. Ahora continuará su carrera con otro club de la Liga BBVA MX.

Mientras América le puso precio a Israel Reyes, la directiva ya dejó salir al brasileño Rodrigo Dourado, quien dejará la institución azulcrema para convertirse en nuevo jugador de FC Juárez. El acuerdo entre ambos clubes ya fue cerrado y el futbolista cambiará de equipo tras permanecer apenas seis meses en Coapa.

Rodrigo Dourado y la razón por la que salió de San Luis|Crédito: @ClubAmerica / X

Rodrigo Dourado deja al Club América

Dourado arribó al Club América como un refuerzo solicitado por André Jardine. Durante el Clausura 2026 logró hacerse de un lugar en el equipo y acumuló más de mil minutos entre la fase regular y la Liguilla, además de participar en un total de 22 partidos oficiales.

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Sin embargo, el cambio en el cuerpo técnico modificó su panorama. Con Guillermo Almada al frente del equipo, el brasileño no fue convocado para las dos primeras jornadas del Apertura 2026. Ante ese escenario, la directiva aceptó negociar su salida para que pudiera encontrar continuidad en otro proyecto.

Los sacrificados del América para fichar a Dourado|Crédito: @ClubAmerica / X

FC Juárez encontró al reemplazo que tanto necesitaba

El destino de Dourado será los Bravos de Juárez, equipo que necesitaba reforzar su mediocampo tras la grave lesión de Lucas Romero. El paraguayo sufrió una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda durante la primera jornada del torneo y deberá ser intervenido quirúrgicamente, por lo que estará fuera de las canchas durante varios meses.

La llegada del brasileño permitirá a Pedro Caixinha cubrir esa baja con un jugador que ya conoce el futbol mexicano. Antes de vestir la playera del América, Dourado también militó en Atlético de San Luis.

Rodrigo Dourado era considerado un jugador lento por su antiguo entrenador|Crédito: @ClubAmerica / X

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América libera una plaza NFM para futuros movimientos

Con la salida de Rodrigo Dourado, el Club América continúa reestructurando su plantilla de cara al resto del Apertura 2026. Mientras el mediocampista buscará recuperar protagonismo con los Bravos, el conjunto azulcrema libera espacio para realizar nuevos movimientos en el mercado de fichajes conforme avance la temporada.

