América y Chivas congelaron las negociaciones por él y hoy fue la figura de México ante Perú

Tras el segundo partido de Rafa Márquez como entrenador principal, la Selección Nacional de México igualó 1-1 con Perú en Estados Unidos. Hubo varios jugadores destacados, pero uno de ellos había sido pretendido tanto por el Club América como por las Chivas de Guadalajara.

Fue un partido muy interesante para sacar conclusiones de nuevos jugadores. Aun así México vs Perú dejó un buen resumen de goles y highlights de TV Azteca Deportes. Al margen de eso, Denzell García aprovechó su oportunidad y tuvo una actuación destacada en sus primeros minutos con Rafa Márquez en la Selección Mexicana.

El gran partido del jugador que querían Chivas y América en México

El mediocampista de los Bravos de Juárez fue uno de los nombres que más llamó la atención durante el empate frente a Perú. El pivote de 23 años registró una asistencia, tuvo 100% de efectividad en sus pases, ganó 3 de 4 duelos defensivos individuales y completó 3 regates.

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Además, recuperó 3 balones, la mayor cantidad de todo el partido, y no fue regateado en ninguna ocasión. El rendimiento tomó mayor relevancia por la cantidad de jóvenes que fueron incluidos en el once inicial. Ante Perú, México comenzó perdiendo, pero Víctor Guzmán marcó el empate durante el segundo tiempo.

Denzell García también ha despertado interés en distintos clubes de la Liga BBVA MX. Chivas fue uno de los equipos que más avanzó en negociaciones por el mediocampista, mientras que América, Rayados y Atlas también preguntaron por sus servicios en distintos mercados.

¿Qué dijo Denzell García tras jugar en México?

Después del encuentro, el futbolista de 23 años destacó el trabajo realizado por el equipo y aseguró que México está cumpliendo con algunas de las indicaciones de Rafa Márquez.

“El trabajo del equipo no era malo, estamos obteniendo lo que Rafa quiere que es ser protagonistas del juego. Me quedo con eso, con el esfuerzo de todo el equipo”, explicó.

También valoró que varios jóvenes hayan tenido la oportunidad de disputar el encuentro: “No es poca cosa que la mayor cantidad de jugadores que estaban en el campo éramos jóvenes y logramos sacar un buen resultado”.

La Selección Mexicana volverá a jugar el sábado 3 de octubre frente a Estados Unidos en Atlanta y cerrará la Fecha FIFA el martes 6 ante Chile en Los Ángeles.