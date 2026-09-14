Club América tiene esta pésima estadística en los clásicos y a ningún azulcrema le gusta

El Club América acaba de sufrir su primera derrota en el Apertura 2026. Fue a manos de Cruz Azul por un resultado 4-3 en el Estadio Banorte, juego correspondiente a la jornada 8 de la Liga BBVA MX. Sin embargo, esta no fue una derrota más para las Águilas, ya que consiguieron estirar aún más una racha negativa que arrastran desde el año 2025.

Con la derrota ante La Máquina, América acumula 7 clásicos consecutivos sin conocer la victoria. El último triunfo que consiguió en un partido de esta índole fue en el Apertura 2025 cuando enfrentó a Pumas por la jornada 11 de la Liga BBVA MX. Desde ese entonces, las Águilas arrastran un saldo de 4 derrotas y 3 empates en clásicos.

Los últimos siete clásicos del América

La racha negativa comenzó en el mismo Apertura 2025 cuando cayó por 2-1 ante Cruz Azul en condición de visitante en fase regular. Sin embargo, fue el Clausura 2026 donde el América no consiguió ganar ni un solo clásico.

Jugaron ante Chivas y Pumas, cayendo por 1-0 en ambos encuentros, y empataron 1-1 ante Cruz Azul, todos ellos por fase regular. En Liguilla, las Águilas empataron 3-3 por duplicado ante Pumas, empates que tuvieron gusto a derrota, ya que los universitarios avanzaron por mejor posicionamiento en la tabla general.

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El duelo ante Cruz Azul fue el primer clásico que disputó el América en este Apertura 2026 y bajo la dirección técnica de Guillermo Almada, pero también salió derrotado por 4-3. El próximo fin de semana tendrá la posibilidad de cortar la racha cuando enfrente a Chivas por la jornada 9 de la Liga BBVA MX.

América buscará cortar la racha negativa en el Clásico Nacional

La siguiente oportunidad para terminar con esta sequía llegará ante Chivas. América recibirá al Guadalajara el sábado 19 de septiembre, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte por la jornada 9 del Apertura 2026.

Las Águilas afrontarán el partido con la presión de haber perdido los últimos cuatro clásicos en los que hubo un ganador. Además, tendrán la posibilidad de tomar revancha del 1-0 sufrido frente al Rebaño durante la fase regular del Clausura 2026, uno de los resultados que forman parte de su actual racha de siete encuentros sin victorias ante sus principales rivales.

El desafío será todavía mayor porque Chivas llegará como líder del torneo. El equipo de Gabriel Milito goleó 3-0 a Pumas y alcanzó los 17 puntos, uno más que el América. Por ello, un triunfo no solamente permitiría que los dirigidos por Guillermo Almada corten su mala racha en clásicos, sino también que superen al Guadalajara en la tabla general.