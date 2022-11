Así será la dieta de la Selección Mexicana en Qatar 2022

La Selección Mexicana debuta ante el equipo de Polonia en el Estadio 974 el próximo 20 de noviembre, los dirigidos por el Tata Martino buscarán sumar sus primeras 3 unidades del torneo que serán fundamentales para las aspiraciones por avanzar a la siguiente fase, recordar que desde el Mundial de Estados Unidos 1994, el equipo azteca no falla en su objetivo por calificar de la primera fase.

La alimentación constituye una base primordial para evitar lesiones y para estar en perfecto estado físico, tomando en cuenta las altas temperaturas de Qatar 2022, por ende la Selección Mexicana deberá seguir un régimen especial y una pretemporada bien ejecutada.

Cuál será la alimentación de la Selección Méxicana en Qatar 2022

Las grandes figuras que se darán cita en Qatar 2022 deben cuidar una rigurosa dieta alimenticia para mantener la alta competencia que demanda la Copa del Mundo, para suerte de las selecciones, Catar es una nación que basa su comida en pesacados y mariscos altos en proteína.

La Selección de México tendrá una alimentación basada en una dosis generosa de carbohidratos y proteínas, donde resaltan platillos elaborados a base de pesacado, carne, verduras, legumbres y pan. La influencia de muchas naciones ha enriquecido sustancialmente la alimentación del país asiático, que ha sabido darle su estilo peculiar.

Muchas de las figuras de Qatar 2022 llevarán su propio plan alimenticio y a sus propios chefs que se encargarán de proporcionar el mejor sabor con la más elevada nutrición.

Será fundamental para la Selección Mexicana sumar una dieta de frutas, carne magra y vegetales en forma de ensaladas; muy seguramente podrán consumir postres pero en porciones bajas y con la mejor nutrición posible para los dirigidos por el Tata Martino. En cuanto a las cenas, será muy común ver salmón o platillos similares.

Muchas selecciones que tendrán cita en Qatar 2022 llevarán su propio plan de alimentación con comida traida desde el lugar de origen, tal es el caso de la Selección de Argentina, que realizará el viaje a la Copa del Mundo co su propia carne en un contenedor hasta Catar.

Esto obedece a un gusto particular pues el país asiático acostubra utilizar en sus platillos carne de buey australiano y los futbolistas que no estén acostumbrados a esa carne particular podrían tener una afectación al no estar acostumbrados. La Selección Mexicana enfrentará a Argentina el próximo 26 de noviembre en el Estadio Lusail.