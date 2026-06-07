Colombia vs Jordania: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 7 de junio; marcador online

Hoy, la Selección Colombia se viste de gala en el Snapdragon Stadium de San Diego para afrontar su última gran prueba antes del inicio del Mundial 2026. En un duelo cargado de expectativa y análisis táctico, la Tricolor se mide ante el seleccionado de Jordania en un amistoso internacional que promete ser el termómetro definitivo para los dirigidos por Néstor Lorenzo.

Posibles alineaciones:

Colombia:

Camilo Vargas; Muñoz, Lucumí, Sánchez, Mojica; Lerma, Ríos; Luis Díaz, James, Arias y Luis Suárez.

Jordania:

Yazeed Abulaila; Elsan Haddad, Saed Al Rosan, Yazan Al-Arab, Mohammad Abualnadi; Mohannad Abu Taha, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh; Mahmoud Al-Mardi, Mousa Al-Tamari, Ali Olwan