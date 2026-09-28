Así puedes bajar de peso en UNA SEMANA sin el efecto rebote

Bajar de peso se ha vuelto una especie de obsesión para distintas personas a lo largo del país con miras a tener un cuerpo de alarido en este cierre del año y, con ello, presumir su evolución en las distintas fiestas familiares como Halloween, Día de Muertos, Navidad o Año Nuevo.

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No obstante, resulta importante seguir las recomendaciones de expertos en la materia, sobre todo si tu deseo es bajar de peso en un corto lapso de tiempo. Ante tal situación, no está de más que conozcas la forma en cómo puedes adelgazar en una semana sin el llamado efecto rebote.

¿Cómo puedes bajar de peso en una semana?

Si lo que quieres es bajar de peso en un lapso de siete días de forma segura, lo primero que debes hacer es asistir con un experto en la materia. Él te dará algunos consejos que te ayudarán a reducir la hinchazón que tienes en tu cuerpo mientras adoptar hábitos diarios que beneficiarán en este proceso.

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El mejor entrenamiento para bajar de peso no es correr... pic.twitter.com/1N2k5vK15t — Virtud Mental. (@VirtudMental) September 20, 2026

En términos básicos, se recomienda ingerir una importante cantidad de agua simple al día y, a su vez, eliminar aquellas que tengan un alto contenido de sodio. Del mismo modo, puedes consumir alimentos ricos en fibra como frutas, verduras o comida integral que pueda favorecer a tu digestión.

Se recomienda, además, la gestión y el control de las porciones en el desayuno, la comida y la cena. Finalmente, no descartes realizar activación física durante esta semana a través de caminatas, saltos de cuerda, trotes y distintos ejercicios de fuerza que beneficien a la masa muscular de tu cuerpo.

¿Qué es el efecto rebote y por qué es tan riesgoso?

Se le conoce como la “recuperación” veloz del peso que se perdió luego de terminar una dieta alimenticia o, bien, un tratamiento para bajar de peso. Este suele tener efectos negativos, pues en muchas ocasiones el peso recuperado es más que aquel que perdiste en cierto periodo de tiempo.

