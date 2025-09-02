¿Cómo beneficia? a Isaac del Toro la salida de Juan Ayuso del UAE Team Emirates

El UAE Team Emirates confirmó una baja sensible para la próxima temporada: el español Juan Ayuso y la directiva llegaron a un acuerdo para rescindir su contrato, el cual estaba vigente hasta 2028 y eso beneficiará a Isaac del Toro.

La noticia sacude al ciclismo internacional y también abre nuevas oportunidades dentro de la escuadra, especialmente para el mexicano Isaac del Toro, quien atraviesa un gran momento en su carrera.

Un nuevo rumbo para Ayuso

La salida de Ayuso se debe a diferencias en la visión de desarrollo y en la filosofía deportiva del UAE Team Emirates. A través de un comunicado en redes sociales, el pedalista ibérico agradeció la confianza y las oportunidades recibidas durante su estancia en el equipo:

“Quiero agradecer al equipo el apoyo y las oportunidades que me han brindado a lo largo de estos años. He tenido la oportunidad de crecer con los mejores, y sé que lo aprendido siempre formará parte de mi trayectoria profesional”, señaló Ayuso.

Ayuso también aseguró que es el momento de “emprender un camino diferente” y deseó éxito a sus ahora excompañeros.

Diversos medios europeos apuntan a que el ciclista español continuará su carrera en el equipo Lidl-Trek, donde buscará consolidarse como uno de los grandes talentos jóvenes del pelotón mundial.

Isaac del Toro, la carta fuerte mexicana

La salida de Ayuso se combina con el ascenso meteórico de Isaac del Toro, quien en este 2025 ha demostrado que está listo para liderar.

El mexicano fue subcampeón del Giro de Italia, título que lo colocó en la élite del ciclismo, y posteriormente se coronó en la edición 47 de la Vuelta a Burgos, superando al italiano Giulio Ciccone en un cierre vibrante.

Isaac del Toro también conquistó la Vuelta de Austria, mostrando consistencia y madurez en diferentes terrenos.

Su crecimiento constante lo perfila como la gran apuesta del UAE Team Emirates en el corto y mediano plazo, justo en el momento en que la escuadra se reacomoda tras la baja de Ayuso.

El panorama para el tricolor luce prometedor: con cada pedalazo, Isaac del Toro confirma que México tiene en él a un ciclista capaz de pelear en los escenarios más exigentes del mundo.