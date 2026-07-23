Patricio Salas: cuál es el sueldo del delantero en Club América

Patricio Salas es una de las promesas del Club América. El delantero nacido en Mérida, Yucatán, dio el salto al primer equipo en 2026 y rápidamente comenzó a sumar minutos con las Águilas, lo que despertó el interés de la afición por conocer más sobre su carrera y sus ingresos. Por este motivo, muchos se preguntan: ¿Cuál es el sueldo de Patricio Salas, delantero del Club América?

Aunque el conjunto azulcrema no publica los salarios de sus futbolistas, distintos reportes especializados han dado a conocer una estimación de lo que percibe el atacante de 22 años, quien todavía tiene un contrato acorde a un jugador recién promovido al plantel profesional.

Pato Salas en el América|Crédito: Club América / X

¿Cuál es el sueldo de Patricio Salas en el América?

De acuerdo con datos del portal especializado Salary Sport, Patricio Salas tendría un salario estimado de 257 mil pesos mexicanos al año. Se trata de una cifra que no ha sido confirmada oficialmente por el América ni por el futbolista.

El monto contrasta con los contratos de las principales figuras del club, cuyos ingresos anuales superan con facilidad los varios millones de pesos. Sin embargo, el sueldo de Salas responde a que apenas fue integrado al primer equipo y todavía se encuentra en una etapa inicial de su carrera profesional.

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Nacido el 17 de febrero de 2004, el delantero juega como centrodelantero, mide 1.80 metros y también puede desempeñarse como extremo derecho. Antes de consolidarse con las Águilas formó parte de la selección mexicana Sub-20 y actualmente es considerado una de las apuestas del club para el futuro.

Si mantiene su crecimiento y logra establecerse como titular, es probable que en futuras renovaciones contractuales sus ingresos aumenten de manera considerable, como suele ocurrir con los futbolistas que se consolidan en el primer equipo del América.