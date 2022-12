¿Cómo, cuándo y dónde ver Croacia vs Brasil EN VIVO?

Los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 inician el viernes 9 de diciembre con dos grandes partidos, Países Bajos vs Argentina y Croacia vs Brasil. El sábado 10 de diciembre se disputarán los dos juegos restantes; Inglaterra vs Francia y Marruecos vs Portugal.

El partido de Croacia ante Brasil se disputará en el Estadio de la Ciudad de la Educación. El ganador del partido se enfrentará al equipo que resulte ganador en el juego de Países Bajos vs Argentina.

La Selección verdeamarela viene de golear a Corea del Sur y de dar una gran actuación. Con el regreso de Neymar, los brasileños pueden soñar con su equipo para avanzar a las semifinales sin inconvenientes. Además, Richarlison es el jugador de Brasil que más goles ha marcado, hasta el momento, lleva tres tantos.

Por otra parte, la Selección de Croacia llega de jugar la prórroga y disputar la tanda de penaltis ante la Selección de Japón. Un partido bastante cerrado donde Perisic logró llevarlo al alargue. En conferencia de prensa previo al juego, Kovacic comentó que Brasil es favorito a ganar la Copa del Mundo pero que se sienten listos y a buen nivel para competir.

¿Cómo y dónde ver el partido de Croacia vs Brasil?

El partido lo podrás ver totalmente gratis y en vivo por Azteca 7, El Canal del Mundial.

También, podrás seguir la cobertura del partido en vivo por la página web de TV Azteca Deportes y el minuto a minuto por el Twitter oficial.

¿Cuándo juega Croacia vs Brasil?

El partido entre Croacia y Brasil se va a disputar el viernes nueve de diciembre a las 9 de la mañana (tiempo del centro de México). Los equipos jugarán el último partido que albergará el esta tendrá el estadio Estadio de la Ciudad de la Educación.

