¿Cómo, cuándo y dónde ver la inauguración de Qatar 2022 EN VIVO?

Estamos a menos de 48 horas de que inicie la Copa del Mundo de Qatar 2022, con la ceremonia inaugural y el primer partido de la competencia será Qatar contra Ecuador. Este encuentro va a ser el primero que juegue Qatar en la historia de los mundiales y curiosamente de igual forma, es el primer Mundial que se disputará en tierras árabes.

Se tiene una expectativa muy grande de lo que será el primer Mundial en tierras árabes, pues los rumores han colocado a varios cantantes famosos en la inauguración. El único artista que ha confirmado su participación a través de sus redes sociales es: Jung Kook, miembro de la banda BTS.

¿Cuándo puedo ver la inauguración?

De las cosas más importantes es la inauguración, pues marca el inicio del torneo en una ceremonia donde reflejan la cultura del país sede. La inauguración del Mundial de Qatar 2022 es este domingo 20 de noviembre a las 9 am hora de la Ciudad de México.

¿Cómo y dónde puedo ver la inauguración?

La inauguración y el primer partido del Mundial lo puedes vivir completamente en vivo y gratis por Azteca 7, el canal del Mundial.

La transmisión dará inicio desde las 8:45 am, a las 9:00 am inicia la inauguración y a las 10 am comienza el primer partido del Mundial.

El Mundial de Qatar se podrá ver a través de las pantallas de TV Azteca, con 32 partidos confirmados desde la fase de grupos, hasta la final de la Copa del Mundo.

Azteca Siete será el canal encargado de emitir la inauguración, la gran final del Mundial y las dos semifinales del Qatar 2022, además de emitir 23 compromisos de la fase de grupos, cuatro juegos de octavos de final y dos más de cuartos de final

