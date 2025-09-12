SWAPMEAT prepara un Meat Lab especial para Latinoamérica antes de su acceso anticipado

El estudio independiente One More Game confirmó que su esperado título SWAPMEAT llevará a cabo un Meat Lab especial para Latinoamérica, con el objetivo de acercar la experiencia a la comunidad regional y recopilar retroalimentación clave. El playtest se celebrará del 18 al 21 de septiembre y permitirá a los jugadores adentrarse en este roguelite cooperativo en tercera persona, donde el intercambio de carne con alienígenas enemigos otorga nuevas y extrañas habilidades.

La compañía adelantó que SWAPMEAT llegará en Acceso Anticipado a PC y macOS a través de Steam en octubre de 2025, y los interesados ya pueden agregarlo a su lista de deseados o registrarse en playSWAPMEAT.com para asegurar un lugar en el evento de prueba. Quienes participen en cualquier Meat Lab previo al lanzamiento recibirán como recompensa exclusiva el Meat Scientist Cosmetic Set.

Este playtest no solo pondrá a prueba el nuevo sistema de progresión, con más de 27 piezas desbloqueables, sino también la experiencia multijugador, con reapariciones rediseñadas, Hunters más equilibrados y mecánicas renovadas. Los jugadores contarán con Puntos de Reaparición dedicados, aunque deberán evitar a toda costa que los Cazadores entren en estado Enrage, lo que haría imposible revivir.

Además, el equipo ha implementado mejoras en la personalización de controles, entornos más detallados en el Sistema Solar 2, y una interfaz totalmente localizada en español y portugués brasileño, optimizada para la comunidad de LATAM.

Con estas novedades, One More Game busca que los fans se conviertan en verdaderos Meat Scientists, explorando hasta dónde puede llegar la ciencia poco ética en este universo caótico y lleno de humor oscuro.