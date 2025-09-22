deportes
Nota

Daft Punk llega a Fortnite a finales de septiembre

Ya se confirmó el tributo inmersivo al icónico dúo francés, Daft Punk, que aterrizará en la isla más famosa de Epic Games, Fortnite

Tributo a Daft Punk en Fortnite
Raúl Núñez
Esports
Compartir

La empresa desarrolladora de videojuegos, Epic Games anunció la Experiencia Daft Punk, un tributo interactivo sin precedentes que celebra el sonido y la visión del legendario dúo ganador del Grammy, disponible en Fortnite a partir del 27 de septiembre.

Sonic Racing: CrossWorlds. Velocidad, dinamismo y mucha diversión | AZE Review

Te puede interesar: Muzan Kibutsuji ya está disponible en Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2Muzan Kibutsuji ya está disponible en Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2

La inauguración será a las 15:00 ARG / 12:00 MX, con acceso anticipado al lobby del pre-evento desde 14:30 ARG / 11:30 MX.

Un viaje cósmico al universo Daft Punk

Los jugadores podrán dejar atrás la isla de Battle Royale y sumergirse en un espacio retrofuturista que reinventa el legado de la banda dentro del mundo virtual. La experiencia incluye:

  • Dream Chamber Studios: remezcla canciones y crea mashups de Daft Punk.
  • Robot Rock Arena: enfréntate a hordas de robots con un láser de onda sonora.
  • Around the World (LEGO): produce tu propio videoclip en formato LEGO.
  • Daft Club: un club nocturno para bailar sin parar hasta el amanecer.

Además, la experiencia contará con mobiliario de Hervet Manufacturier, colaboradores de Daft Punk desde hace años.

Nuevo lote Daft Punk en la tienda

Te puede interesar: ¡Gorillaz aterriza en Fortnite Festival: Íconos de la Temporada 10!

Antes del evento, el 25 de septiembre a las 21:00 ARG / 18:00 MX, llegará un lote especial a la tienda de Fortnite con:

  • Casco GM08: atuendo y accesorios en estilo Fortnite y LEGO.
  • Casco TB3: atuendo y accesorios en ambos estilos.
  • Instrumentos musicales y una pista de improvisación de “Get Lucky” (feat. Pharrell Williams & Nile Rodgers).

Prepárate para un tributo épico que une música, arte y gaming. Daft Punk ya tiene un lugar en Fortnite, y la fiesta apenas comienza.

