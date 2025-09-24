GTA 6: Esto es lo que sabemos hasta ahora del lanzamiento más grande de Rockstar

Rockstar y Take-Two confirmaron que GTA 6 llegará el 26 de mayo de 2026. Inicialmente estaba previsto para finales de 2025, pero se retrasó unos meses con el objetivo de pulir detalles y garantizar la calidad que caracteriza a la franquicia.

Plataformas y disponibilidad inicial

El estreno será exclusivo de consolas de nueva generación: PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Por ahora no hay confirmación oficial de que vaya a salir en PC de inmediato, lo que deja abierta la posibilidad de una versión posterior.

La acción se sitúa en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, con Vice City como la gran urbe central. La historia presentará a Lucia Caminos y Jason Duval, una pareja tanto en lo personal como en lo criminal. El relato parece mezclar crimen organizado, traiciones y una narrativa marcada por la dualidad de sus protagonistas.

GTA 6 buscará sacar provecho de la potencia de las consolas actuales, ofreciendo gráficos más realistas, mejoras en la física del entorno, un tráfico y peatones más creíbles, además de mecánicas de juego renovadas. Hasta ahora, Rockstar ha mostrado dos tráilers (diciembre 2023 y mayo 2025) y algunas imágenes, aunque aún no se ha visto un gameplay detallado.

Desde Rockstar se ha insinuado que será “el mayor estreno en la historia del gaming”. Analistas anticipan que romperá récords de preventas y ventas en el primer día. También existen especulaciones sobre un posible aumento en el precio estándar, debido al enorme presupuesto de desarrollo y la magnitud del proyecto.

GTA 6 apunta a convertirse en el título más ambicioso de la saga. Con un mapa renovado, una narrativa intensa y avances técnicos de última generación, Rockstar parece lista para marcar un antes y un después en los juegos de mundo abierto.