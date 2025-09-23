Joe Higashi ruge con su llegada a FATAL FURY: City of the Wolves este otoño

¡El carismático Joe Higashi está de vuelta en South Town! Con una ofensiva atrevida y un estilo inconfundible, Joe se convierte en una nueva leyenda dentro de la icónica franquicia de FATAL FURY: City of the Wolves.

Debutando en FATAL FURY (1991) junto a Terry y Andy Bogard, Joe Higashi se consolidó rápidamente como uno de los rostros más representativos de la serie. Tras 26 años de ausencia como personaje jugable desde FATAL FURY: Wild Ambition, el Invocador de Tormentas vuelve a la acción en City of the Wolves.

Joe Higashi

• Actores de voz: Kevin Andrew Rivera (ING), Kozo Mito (JAP)

• Campeón de Muay Thai con patadas capaces de romper el acero.

• Reconocido por su estilo de pelea explosivo y su personalidad extrovertida.

Una nueva faceta fuera del ring

Además de su regreso a la pelea, Joe también se aventura en la pantalla grande: su película autobiográfica La Leyenda de Joe, dirigida por el veterano Cheng Sinzan, ya está en producción en South Town. Incluso su alumna estrella Preecha, que ha brillado en torneos recientes, podría aparecer en la cinta.

Nuevos contenidos de historia

• Modo Arcade: Joe y Cheng Sinzan se embarcan en la filmación de The Legend of Joe, reviviendo los momentos más explosivos de la carrera del maestro del Muay Thai.

• EOST (Episodes of South Town): En este modo RPG narrativo, los jugadores recorrerán la ciudad para descubrir cómo Joe conoció y entrenó a su estudiante estrella, Preecha.

Joe Higashi vuelve más fuerte, más atrevido y con más historia que nunca. ¿Estás listo para invocar la tormenta en FATAL FURY: City of the Wolves?