Avatar: Frontiers of Pandora expande su universo con From the Ashes

Ubisoft confirmó el lanzamiento de From the Ashes, la primera gran expansión de Avatar: Frontiers of Pandora, que estará disponible el 19 de diciembre en Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC y Ubisoft+. El nuevo capítulo coincide con el estreno en cines de la película Avatar: Fire and Ash, ampliando el universo de Pandora en paralelo entre cine y videojuegos.

Sumérgete en el increíble mundo de Avatar: Frontiers of Pandora | AZEReview

La expansión lleva a los jugadores a recorrer el Bosque Kinglor y una región inédita, en una historia más personal y oscura protagonizada por So’lek, un veterano guerrero Na’vi del clan Trr’ong. Tras una emboscada de la RDA y el temible clan Ash, So’lek sobrevive marcado por el dolor y emprende una travesía para reunir a su familia Sarentu y enfrentar un mundo devastado por el fuego.

“From the Ashes busca ir más allá de lo que ya hemos mostrado en Pandora”, comentó Omar Bouali, director creativo de Massive Entertainment. “Incorporamos mayor inmersión gracias al juego en primera y tercera persona, con nuevas mecánicas de combate que elevan la intensidad y la estrategia.”

Además de la narrativa principal, la expansión introduce nuevas áreas jugables y recompensas, junto con la posibilidad de vivir Pandora desde otra perspectiva gracias a la esperada vista en tercera persona, que también llegará al juego base el 5 de diciembre, junto con el modo New Game+.

Los jugadores podrán adquirir From the Ashes de manera individual o como parte de la Edición From the Ashes, que incluye el juego base, la expansión y el contenido extra Floating Mountains Bonus Content, con diseños exclusivos para los banshees inspirados en el Valle de Mo’ara.

Con este lanzamiento, Ubisoft, Disney y Lightstorm Entertainment refuerzan su apuesta por un universo expandido en el que cine y videojuegos se retroalimentan para ofrecer experiencias más inmersivas y conectadas.