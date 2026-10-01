Cambio drástico: así lucen las afueras de la concentración de Portugal tras el retiro de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sorprendió al mundo entero al abandonar la concentración de Portugal de forma repentina. El histórico delantero luso realizó un potente descargo en sus redes sociales y la decisión habría sido tomada luego de haber tenido diferencias con el entrenador Jorge Jesús. Hoy, ya sin ‘CR7’ entre los jugadores portugueses, las afueras de la concentración de Portugal cambiaron completamente.

Previo a la salida de Cristiano Ronaldo, el hotel donde se hospedan los jugadores de la selección portuguesa estaba colmado de aficionados en las afueras esperando por la salida del equipo. Sin embargo, el panorama dio un giro de 180 grados luego de conocerse que ‘CR7’ no seguirá vistiendo la camiseta de Portugal tras lo sucedido puertas adentro.

Cristiano Ronaldo hizo un posteo tras abandonar Portugal.|Foto: Instagram @cristiano

Así luce el hotel de Portugal tras la salida de Cristiano Ronaldo

En redes sociales se pudo observar imágenes del hotel donde se hospeda la delegación portuguesa en la ciudad de Copenhague previo al duelo contra Dinamarca. A diferencia del día de ayer, las inmediaciones del recinto están completamente liberadas y con prácticamente nula presencia de aficionados esperando por recibir a los jugadores.

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La opinión entre los aficionados está muy dividida. Por un lado, muchos no respaldan la decisión del entrenador de no utilizar a Cristiano Ronaldo, ya que creen que el capitán siempre debe ser una fija dentro del equipo. Sin embargo, otra parte de la afición respalda la decisión del cuerpo técnico y creen que el ciclo de ‘CR7’ con Portugal debió llegar a su fin desde hace tiempo.

¡LA IMAGEN QUE LO DICE TODO EN PORTUGAL!



Prácticamente NADIE está a las afueras del hotel de la Selección de Portugal esperando la salida de los jugadores. ❌



La diferencia con ayer es BRUTAL.



Antes de toda la polémica alrededor de Cristiano Ronaldo, la plaza en Copenhague… pic.twitter.com/ArlBh0jtYB — Motivaciones Fútbol (@MotivacionesF) October 1, 2026

La dura sanción que podría recibir Cristiano Ronaldo por abandonar la concentración

Cristiano Ronaldo podría recibir una suspensión de uno a seis meses por abandonar la concentración de Portugal. El reglamento disciplinario de la Federación Portuguesa de Futbol contempla este castigo para los jugadores convocados que dejen sin justificación un entrenamiento, partido o actividad del equipo nacional. Por esta razón, será clave determinar las condiciones en las que se produjo su salida.

Además, el artículo 160 establece una multa de aproximadamente 500 a 1,000 euros para los futbolistas profesionales que incurran en esta falta. Sin embargo, la sanción máxima es una posibilidad contemplada por el reglamento y todavía no debe presentarse como un castigo confirmado para el delantero.

Cabe destacar que abandonar esta concentración tampoco confirma su retiro definitivo de Portugal. El atacante anunció que más adelante explicará los motivos de su decisión, por lo que su futuro con la selección permanece abierto.