¿Cómo van los PLAYOFFS 2025 de la LMB, los equipos eliminados y las fechas de los próximos juegos?

Un día después de que Diablos Rojos del México y Guerreros de Oaxaca encontraran el pase a la Serie de Zona , ocho equipos siguen en competencia y en la Zona Norte luchan por avanzar en los Playoffs de la LMB.

El primer playoffs, como se pronosticaba iba a tener series cerradas, pero ahora las tres series del Norte se han ido a un sexto juego que podría ser definitivo.

Algodoneros de Unión Laguna, a un juego de derrotar a Toros de Tijuana

Los Algodoneros por segunda noche al hilo con walk off de Nick Torres, dejaron en el terreno a los Toros, en este caso por pizarra de 4-3 con lo que ponen la serie 3-2 a su favor.

La serie va ahora de regreso a Tijuana el sábado en donde los fronterizos quieren superar y empatar los cartones.

Sultanes se levanta de la lona ante Charros

Los Sultanes de Monterrey que estaban 3-0 en la serie ante Charros, han ganado dos consecutivos y regresan las acciones al Palacio Sultán donde buscan a toda costa ganar y forzar un juego 7.

Sultanes ha tenido carácter pero Charros que entraron en el sexto sitio, podría ser su verdugo.

Tecolotes de los Dos Laredos le da la vuelta a Monclova

En el duelo de Dos Laredos, vencieron por 4-3 y cuando parecía que también estaban en la lona han puesto la serie 3-2 a su favor y ahora van de regreso a Monclova para definir a un ganador.

Piratas y Puebla, no pueden jugar por lluvia

En Puebla un aguacero obligó a suspender el juego y mañana viernes a las 2:00 PM jugarán en el quinto de la serie que está 3-1 en favor de los campechanos.

¿Cuándo inician las Series de Zona en la LMB?

El martes 19 de agosto se reanudan las hostilidades con las Series de Zonas, donde solo tienen un lugar por ahora Guerreros, Diablos, Piratas y Pericos, estos dos últimos que entraron ya, por la regla del mejor perdedor.

La Serie de Zona, es igualmente a ganar 4 de 7 juegos, disputándose dos juegos en el mejor ubicado tras el rol regular, viajando para el juego tres, cuatro y cinco, si es que se necesita.