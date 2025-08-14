Resultados playoffs LMB: Diablos, Guerreros, Piratas y Pericos avanzan a Serie de Zona

La etapa de Primer Playoff dentro de la Liga Mexicana de Beisbol, ha dejado a los primeros eliminados y también a los primeros equipos que han logrado avanzar a la Serie de Zona.

Los Diablos Rojos del México , los Guerreros de Oaxaca, así como los Pericos de Puebla y los Piratas de Campeche, prematuramente han avanzado a la Serie de Zona, echando mano de la regla del mejor perdedor.

Pericos ganan a Piratas y avanzan ambos a la Serie de Zona

Piratas de Campeche llegó al juego 4, con ventaja de 3-0, pero los Pericos derrotaron este miércoles en el Estadio Hermanos Serdán, para forzar un quinto juego.

Pero Diablos barrieron a Leones de Yucatán y Guerreros de Oaxaca al Águila de Veracruz, motivo por el que Piratas y Pericos ya tienen su boleto a la siguiente fase y falta definir qué novena gana la serie para concretar los cruces.

Diablos y Guerreros logra barridas y se colocan como serios candidatos

La realidad es que Diablos, el mejor del sur y Guerreros, quienes son los segundos mejores, no tuvieron rival en el Primer Playoff. Los Leones no pudieron competirle a los escarlatas y fueron barridos.

Una historia similar sucedió en Veracruz, donde el Águila trató de defenderse pero los Guerreros con superioridad aunque en temas que ajustar, derrotaron a los jarochos.

Así Leones y Veracruz son los primeros eliminados y ya hay cuatro avanzando.

Zona Norte resulta ser muy competida

Donde las cosas son más cerradas son el norte, donde Charros perdió ante Sultanes para poner la serie 3-1.

En la Laguna, Toros dio cuenta de los guindas para colocarse en la serie 2-2 en la que parece ser la serie más reñida del primer playoff.

Y en casa Tecos ligó victoria para empatar las hostilidades 2-2 ante los Acereros de Monclova, con lo que se forza a un juego 6.