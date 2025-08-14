deportes
Resultados playoffs LMB: Diablos, Guerreros, Piratas y Pericos avanzan a Serie de Zona

El Primer Playoff se ha acabado para algunos equipos y Diablos junto a Guerreros, reiteran su poderío en la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol.

Diablos Rojos del México Guerreros de Oaxaca
ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Home Run Azteca
La etapa de Primer Playoff dentro de la Liga Mexicana de Beisbol, ha dejado a los primeros eliminados y también a los primeros equipos que han logrado avanzar a la Serie de Zona.

Los Diablos Rojos del México , los Guerreros de Oaxaca, así como los Pericos de Puebla y los Piratas de Campeche, prematuramente han avanzado a la Serie de Zona, echando mano de la regla del mejor perdedor.

Pericos ganan a Piratas y avanzan ambos a la Serie de Zona

Piratas de Campeche llegó al juego 4, con ventaja de 3-0, pero los Pericos derrotaron este miércoles en el Estadio Hermanos Serdán, para forzar un quinto juego.

Pero Diablos barrieron a Leones de Yucatán y Guerreros de Oaxaca al Águila de Veracruz, motivo por el que Piratas y Pericos ya tienen su boleto a la siguiente fase y falta definir qué novena gana la serie para concretar los cruces.

Diablos Rojos del México Guerreros de Oaxaca

Diablos y Guerreros logra barridas y se colocan como serios candidatos

La realidad es que Diablos, el mejor del sur y Guerreros, quienes son los segundos mejores, no tuvieron rival en el Primer Playoff. Los Leones no pudieron competirle a los escarlatas y fueron barridos.

Una historia similar sucedió en Veracruz, donde el Águila trató de defenderse pero los Guerreros con superioridad aunque en temas que ajustar, derrotaron a los jarochos.

Así Leones y Veracruz son los primeros eliminados y ya hay cuatro avanzando.

Guerreros de Oaxaca El Águila de veracruz

Zona Norte resulta ser muy competida

Donde las cosas son más cerradas son el norte, donde Charros perdió ante Sultanes para poner la serie 3-1.

En la Laguna, Toros dio cuenta de los guindas para colocarse en la serie 2-2 en la que parece ser la serie más reñida del primer playoff.

Y en casa Tecos ligó victoria para empatar las hostilidades 2-2 ante los Acereros de Monclova, con lo que se forza a un juego 6.

