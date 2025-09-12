Rainbow Six Mobile: la Operación Toxic Fog trae a Maestro, Villa y eventos aterradores

La tensión estratégica regresa con fuerza a Rainbow Six Mobile gracias a la Operación Toxic Fog, la nueva temporada del Año 1 que expande la jugabilidad, la narrativa y el catálogo de recompensas del título móvil de Ubisoft.

La gran novedad es la llegada de Maestro, un Defensor experto en control de área. Equipado con su Mal de Ojo, una cámara blindada que dispara láseres y recopila información, Maestro se convierte en una pieza clave para reforzar a cualquier escuadra. El operador puede desbloquearse a través del Pase de Batalla, aunque también estará disponible temporalmente en modos de evento como el Showcase de Villa.

Hablando de mapas, la actualización estrena Villa, un escenario de tamaño medio que combina largos pasillos, ambientes cerrados y superficies destructibles. Este entorno ofrece múltiples oportunidades para jugadas agresivas o defensivas, adaptándose al estilo de cada jugador.

La temporada también introduce modos de juego limitados, como Restaurante 3v3, la Cacería de trofeos maldita o el modo Se busca, que añade un giro estratégico al obligar a cada equipo a proteger a un jugador marcado.

En el frente competitivo, la temporada clasificada trae una skin exclusiva para Twitch como recompensa para los jugadores de mayor rango. Además, regresa la progresión acelerada con los eventos Festival de finde y Agentes unidos.

La jugabilidad suma una mecánica inédita: inclinarse mientras se dispara desde la cadera, lo que abre nuevas tácticas en combates cerrados.

Para completar la experiencia, la narrativa se amplía con cómics semanales que siguen a Ash y Smoke investigando el origen de la niebla tóxica, mientras la tienda recibe skins temáticas como el Paquete Volcán.

Con Operación Toxic Fog, Rainbow Six Mobile da un paso más para consolidarse como un referente en shooters tácticos móviles.